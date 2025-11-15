Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
©
Какво сте се разревали за синята зона? Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране.
Под поста му заваляха различни мнения, на които той отговори:
Снимайте се пред НДК и се прибирайте на село!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Деци Цонева претърпя сериозен инцидент
20:08 / 15.11.2025
Христо Пъдев се подигра със Сашо Кадиев
20:08 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
11:41 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
11:40 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
08:51 / 15.11.2025
Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
20:16 / 14.11.2025
Актуални теми
ПловдивКапана
на 15.11.2025 г.
Близа кИфтетата на Слафчу 15 години и сега стана пророк. Палячовци.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.