Нова телевизия реши да подари на зрителите си още една седмица с Ивонне Рей – неподражаемата звезда от "Биг Брадър 2024", пръскала чар и сексапил в Дубай, Швейцария, Монако и Мадрид. По време на участието си в "Черепката на тортата" култовата Мамасита направи пълнени чушки по рецепта на Азис, а омеси и хляб, с който впечатли не само гостите си, но и шеф Манчев. Топ кулинарят дори вече планира да включи самуна й в следващата си готварска книга.- Много се радвам, че дойде моментът да участвам в такава надпревара, защото искам да покажа и кулинарните си способности. Допускам, че много хора, които не ме познават, си мислят, че винаги съм имала готвачи в живота си, че съм била доста глезена и че не мога да изпържа и едно яйце. Това не е така, напълно нормален човек съм. Не ни беше никак лек животът със семейството ми. И двамата ми родители бяха болни, а по-голямата ми сестра - също. От малка помагах на майка ми в домакинството. Обичам да готвя и години наред съм правила това за себе си, за приятели и за мъжа в живота ми, когато го е имало. Радвам се, че в "Черешката" мога да покажа на какво съм способна в кухнята.- Очаровах ги. Шеф Манчев призна, че е впечатлен и от моето представяне в "Муха в супата". Много му хареса хляба, който омесих, и каза, че може да го включи в кулинарната си книга. Справих се перфектно и съм доволна.- В началото бях скептична към един от мъжете, въпреки че ме привличаше като енергия и с това, че е зодия "Водолей". Цялата седмица бях закачлива с него, но само за шоуто – той все пак си има жена и деца. Мислех, че е стратег, но се оказа страхотно момче. С всички участници общувах изключително лесно. Изкарахме си перфектно през цялата седмица. Аз вкарах много позитивизъм в "Черешката" и бях душата във всеки дом, където се събирахме на маса. Всички се справихме добре с приготвянето на храната, с изключение на един, който не беше почитател на готвенето, но пък истински се стараеше. Най-важното е, че в компанията се разбирахме отлично и че и занапред ще сме си в приятелски отношения.- Имам две любими български храни. Едната е шкембе чорба, другата - пълнени чушки. И с двете съм преяждала. Умирам за пълнени чушки, случвало се е да изям и по две тенджери. Именно затова и ги сготвих в "Черешката на тортата". Рецептата беше на моя много добър приятел Азис. Той ми обясни и показа как да ги приготвя.- Да. Там ще покажа още повече от кулинарните си способности. В "Черешката на тортата" мога да приготвя само веднъж храна, а във формат като "Хелс Китчън" – седмици наред. Винаги влагам любов и страст в кухнята, а когато пък хапвам вкусна храна, получавам душевен оргазъм.- В момента съм си по-често в България заради проект, който скоро ще обявя. На този етап мога само да спомена, че създавам собствен бранд, който ще популяризирам по цял свят. Разбира се, най-редовно пътувам и зад граница по работа. Дори водя преговори за влизане в чуждестранни риалити формати през есента.- Сестра ми е добре. Щастлива е, че съм до нея. Виждам я често. Засега са много спокойни нещата. Когато съм в България, взимам кака при мен. Ако ли пък се налага да пътувам в чужбина, плащам на дом, в който я обгрижват.- След няколко години ще е издадена автобиографичната ми книга, както и ще е факт документален филм за мен в "Нетфликс". Възможно е да имам и свое шоу. Човек никога не знае какво ще му поднесе утрешният ден. Вярвам в съдбата и в енергията и оставам на вселената да ме поведе по вода. Днес, утре и след години се виждам все под светлините на прожекторите. Те са част от живота ми.- Днес не се плаша от смъртта. Смятам, че човек е създаден на този свят, за да си изживее дните. Преди съм се страхувала от умиране. През 2014-та се разболях от рак и след една година, в която бях на химиотерапия, си казах, че вече няма какво да ме уплаши. Сега единствено се притеснявам да не загубя доверието в себе си. Надявам се никога да не се случи. Години наред съм работила върху това да бъда уверена, да вярвам в мен, да бъда позитивна и силна.- Вече минаха 10 години. От известно време не ходя дори и на прегледи. Преди години и половина ми беше последният. Тогава лекарите ми казаха, че няма смисъл да се излагам на още облъчвания, които са много вредни. Засега, да чукна на дърво, всичко е наред. Вярвам, че така ще е и занапред.- Не, но си пожелах от Дядо Коледа през 2026-а да си намеря половинка. Бях много послушна, така че сигурно желанието ми ще се сбъдне.Време е да се появи моят мъж! Обявила съм официално на вселената, че го очаквам.- Да, има, колкото и да е озадачаващо за мнозина. Предпочитам мъжът до мен да е "Водолей", "Стрелец" или "Телец".- Никога. Вярвам, че някои хора сами си търсят и привличат насилието. Много жени не забелязват сигналите, които подсказват, че човекът до тях е способен да посегне. Наранят ли те веднъж, не трябва да има никаква прошка. Слава богу, досега съм превличала мъже, които никога не са упражнявали насилие над мен.- От доста време сме много близки. Очаквам го да се върне от Маями, където наскоро се омъжи. Знам, че ще направи сватба в България с десетина човека, като се надявам и аз да съм сред гостите. Не мога да кажа със сигурност дали ще присъствам, от него зависи. Дори и да не ме покани, няма да му се разсърдя.- Много обичам да се грижа за себе си, но не съм голяма почитателка на спорта. Причината е, че от години имам проблеми с гръбначния стълб и дископатия. Спазвам стриктна диета, при която наблягам на протеините и зеленчуците. Плодове ям по-малко – от тях се надувам и качвам килограми.- Не, изобщо не им обръщам внимание. Кой каквото ще да си говори. Аз съм Ивонне Рей Тихина и се наслаждавам на живота. Позитивен човек съм, не се притеснявам излишно и не се ядосвам от хорски изказвания, от злобни и завистливи коментари и подмятания. Не плащам данък обществено мнение. Някои ги дразни, че съм винаги усмихната и позитивна, но това си е техен, а не мой проблем.