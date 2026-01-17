Изгавриха се с Цветанка Ризова
© bTV
За щастие социалните мрежи реагираха бързо и свалиха клипа. Това обаче не попречи на бурните реакции. Части от зрителите бяха искрено възмутени, че лицето на уважаван журналист е нагло използвано за фалшива реклама. Най-уязвими остават възрастните хора, които често възприемат подобни клипове като реални.
Случаят отново поставя сериозният въпрос за злоупотребата с изкуствен интелект, липсата на контрол и загуба на доверие в публичните личности.
