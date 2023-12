Изгледа всички епизоди за "All Inclusive" и отсече: Изисква се талант да бъде създаден толкова бездарен, абсурден и смазващо глупав сценарий

© Журналистката Лияна Панделиева, което е едно от лицата на демокрацията и на митингите в зората на Прехода изказа своето мнение за сериала на NOVA All Inclusive в социалните мрежи.



Що е то мазохизъм?



Аз съм мазохист. Изгледах напълно доброволно поредния сезон на All Inclusive - продукция на Нова и със съдействието на поредния хотел, който се явява "продуктовото позициониране"



Изисква се особен вид талант да бъде създаден толкова бездарен, абсурден и смазващо глупав сценарий и адекватно на текста заснемане. Откъдето и да започна, все до хълцане от недоумение го докарвам.



Сценарият: явно един от актьорите от предишните сезони не е желал да участва, каквато и да причината. Ама понеже е комедия и не върви да загине трагично, по сценарий е заминал на работа в Англия. Жена му си удря главата в инцидент и настъпва пълна амнезия за това кой е неин мъж, деца и майка, но познава и помни всички други. Така през целия сериал един мъж, комуто тя постоянно се обяснява в любов, опитва да не спи с нея, макар тя да му се натиска по всички възможни начини. В мига когато той не удържа и я целува, тя си връща паметта и му удря шамар.



Почти всички сцени в сериала са съпроводени с музика, която е много подходяща за деца на 4-5 годишна възраст, които трепетно очакват появата на доброто зайче, доброто коте или сърничка. В сериала актьорите не можеха да се предвижат от една до друга точка без бравурното музициране и гримаси, които без думи да изразяват различни степени на лична идиотщина.



Другата сюжетна линия излиза извън всеки здрав разум:



Една от героините в предишния сезон се залюбва с доста по-възрастен от нея милионер, който има и яхта, и малък син. В този сезон милионерът си бие камшика нанякъде и оставя малкия си син на новата си приятелка - хей така, да го гледа. В крайна сметка за детето се грижат други деца, други участници във филма, а момата, влюбена в милионера разбира, че той нещо я работи и също изчезва от сериала, защото е тръгнала към Варна, за да му иска сметка.



В цялата сценарна линия се намесват и едни кметски избори, които трябва да са пародия, но се е получила свръх некадърна и плоска заигравка с платени публикации и уж мръсни номера.



По всяка вероятност All Inclusive трябва да е нещо като ситком, чиито няколко първи епизода бяха наистина свежи, но или целият първи екип е избягал с писъци, или това наистина е върхът на комедийните възможности на тази продукция.







Мисля, че ентусиастите от кое да e най-дребно читалище биха се справили по-успешно и с историята, и с диалозите.



Ученици в начално училище биха били по-изобретателни!



Накратко: иска се поне научна страст към подобен род проявления, за да не се черви човек от срам, докато преглъща болезнено поредната серия диалози, съпроводени с весели мелодии - вероятно, за да не ни става тъжно.