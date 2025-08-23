ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изгрява черна луна
Спътник
Това събитие не е свързано с вида на самата Луна. "По време на всяко новолуние нашият естествен спътник е обърнат с тъмната си страна към Земята. Поради това и поради факта, че по време на новолуние Луната се намира между Земята и Слънцето, ние не можем да я видим в светлината на дневното небе“, обяснява пред БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН и Катедра "Астрономия“ на Софийския университет.
Тъй като няма лунна светлина, която да осветява небосвода, наблюдателите на звезди и астрономически явления ще имат изключително тъмно небе — идеално за наблюдение.
Терминът "Черна луна“ се използва често в научнопопулярната литература, за да обозначи необичайни конфигурации на новолуние. Има няколко варианта на определението. Като Черна луна се определя второто новолуние в един календарен месец или третото новолуние в сезон, който съдържа четири новолуния. Именно вторият вариант е налице днес. Това рядко съвпадение се случва, когато четири новолуния попадат между едно слънцестоене и следващото равноденствие. В случая – между лятното слънцестоене на 21 юни и есенното равноденствие на 22 септември, обясняват астрономите.
Сянка
На Кървава луна ще може да се любуваме през септември, когато месецът ще придобие червеникав оттенък щом навлезе в сянката на Земята. Тогава ще е едно от общо четирите затъмнения през тази година. Най-интересното явление, което ще наблюдаваме от България, е именно пълното лунно затъмнение в началото на септември. На небесния спектакъл ще може да се насладим след изгрева на естествения спътник на Земята. До края на годината ще наблюдаваме и две суперлуни.
Първата ще е в нощта на 5 срещу 6 ноември, а втората – на 4 срещу 5 декември. При суперлуние Луната е с яркост, близо 16% по-висока от средната, но тъй като няма с какво да сравним тази повишена яркост, не можем да оценим разликата визуално, обясняват специалистите, пише "Телеграф".
