Празниците са време на сплотеност, но зад някои отблясъци стои болка и травма за цял живот. Как биха изглеждали те, ако светлината носи спокойствие, а не тревога? Ако нощта не е изпълнена със страх, а с радост – за децата, за животните, за всички нас. Тази визия стои в сърцето на Движение 2040 – инициативата на международната организация за защита на животните. Четири лапи, която за пореден път поставя под въпрос истинската цена на пиротехниката и призовава за по-добра алтернатива.Прогноза на изкуствен интелект сочи, че чак през 2040 г. шумът от фойерверките ще заглъхне. Още две десетилетия ще са нужни, за да осъзнаем цената, която плащаме за миговете зрелище. Подкрепяйки кампанията на Четири лапи обаче истинската светлина на празниците може да бъде видяна много по-рано – още днес чрез общ избор и съпричастност.Като част от кампанията тази година, Четири лапи приканва хората да заявят своята подкрепа за празници без пиротехника чрез кратка онлайн форма.Подписът е личен знак на съпричастност, но и начин да се покаже, че обществото иска промяна. Събраната подкрепа ще бъде използвана за отправяне на силно послание към институции, местна власт и медии – че все повече хора избират грижата пред шума и очакват решения, които отразяват тази нагласа.Проект 2040 осветява онова, което често остава скрито зад празничния блясък – болката, стреса и опасностите, които пиротехниката носи. За животните празничната заря не е празник, а източник на паника и дезориентация. Стотици хиляди от тях преживяват силен стрес, наранявания, а понякога и фатални последици. Децата също плащат своята цена – риск за слуха и психиката, особено за най-чувствителните, за които силният шум може да бъде истинско изпитание.Към това се добавят и замърсеният въздух, инцидентите, щетите и последиците, които остават дълго след като светлините угаснат. И въпреки това, всяка година, милиони левове се превръщат в шум и дим – без да броим цената на страха, лечението и разрушеното спокойствие."Вярваме, че радостта от празниците не се измерва в децибели, а в грижа и споделеност. През годините апелът на Четири лапи за празници без пиротехника получи широка подкрепа, демонстрирайки, че желанието на обществото за промяна е силно. Тази година искаме да обединим тази вълна на съпричастност и да покажем, че всеки глас има значение. Когато повече хора поемат личен ангажимент, заедно можем да сбъднем визията за 2040 много по-рано", споделя Деница Славова, ръководител на отдел "Комуникации“ в Четири лапи България.Посланието на Движение 2040 ще оживее и в телевизионна и радио кампания, която ще се излъчва по национални телевизии и радиостанции. Целта ѝ е да докосне зрителите и слушателите с история за празници, преживени в тишина, грижа и надежда – не в страх. Създаден от екипите на рекламна агенция proof. и студио Positive Possum, клипът потапя публиката в пространство на тишина, грижаи надежда – място, където хората и животните споделят едно по-добро утре. Под режисурата на Драго Шолев и оператора Борис Славков, опашатите герои наЧетири лапи- терапевтичното куче Смайли и неговият малък помощник Мики, заедно с актьори и доброволци, разказват история за съпричастност и промяна.Песента Inner Gardens на Lavasonic придава на разказа дълбочина и нежна сила, превръщайки рекламата в покана да отпразнуваме бъдещето – по-рано, заедно и с отворени сърца.Зад каузата за по-светли празнични дни, без измамен болезнен блясък застават партньори, медии и организации: proof, Positive Possum, Projector Plus, клубове и заведения, зоомагазини и ветеринарните клиники партньори на ЧЕТИРИ ЛАПИ.Фондацията напомня за силата на доброто и че всеки един от нас може да бъде гласът на безгласните, поемайки ангажимент за празници без пиротехника.