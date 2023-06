Изкуственият интелект съживява "The Beatles"

© Когато "The Beatles" се разпада преди 50 години, легендарната група оставя почитателите си да жадуват за музиката й. Но с помощта на изкуствения интелект тази жажда вече е отчасти утолена, предаде АФП.



"Събирайки" отново четиримата музиканти чрез преработка на последните творби на Пол Маккартни с младежкия му глас, тези записи показват най-новите технологични възможности, но и повдигат поредица от етични и правни въпроси.



"Плача! Толкова е красиво", написа слушател в YouTube под видео на генерирана с изкуствен интелект версия на сингъла на Маккартни "New" (2013). Гласът му е подмладен, а част от парчето се изпълнява от покойния Джон Ленън. Прави впечатление и версия на "Grow Old With Me", една от последните песни, написана от Джон Ленън и издадена след покушението срещу него. Тя е пресъздадена от ентусиаст в областта на изкуствения интелект, който се представя като "Dae Lims".



С подобрено качество на звука и бек вокали, които напомнят за апогея на групата от Ливърпул, най-емоционалният момент от песента е, когато в нея се включва и Пол Маккартни. "Полудявам, като чуя това. Плача", казва Стив Онотера, известен като SamuraiGuitarist онлайн във видео в платформата. Той добавя, че когато "The Beatles" се разделят, почитателите им са лишени от хепиенд. "Затова е много вълнуващо да ги видим, събрани изкуствено, но убедително, благодарение на изкуствения интелект", каза той.



Парчето "Heart on a Sleeve", дело на изкуствен интелект, който "събра" рапърите Дрейк и Уикенд, набра милиони гледания в ТикТок и други платформи. Използваната технология анализира и улавя нюансите в гласовете. Създателите вероятно сами изпълняват текста, след което прилагат "клонирани" желаните гласове, сякаш прилагат филтър върху снимка.



Темата за авторските права обаче е ключова. Юнивърсъл груп успя да премахне "Heart on a Sleeve" от стрийминг платформите, но това не пречи парчето да се появява онлайн на различни места.



Според Марк Остроу, адвокат по защита на авторските права, генерираната от изкуствен интелект музика е "сива зона". И музикантите, и звукозаписните компании имат право да търсят защита на правата си. Създателите на съдържание обаче твърдят, че изкуственият интелект се опира на правното определение за "справедлива употреба", нещо като изключение, пише БТА.



Върховният съд на САЩ обаче възприе друга теза миналия месец, когато реши, че фотографка, чиято снимка на Принс е използвана от Анди Уорхол, има авторски права върху произведението.