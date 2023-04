© Марго Роби и Райън Гослинг изглеждат привлекателни в розово като световноизвестните кукли Барби и Кен в новия трейлър на предстоящия игрален филм "Барби".



Трейлърът започва на плажа в Страната на Барби, докато Роби, облечена в розова рокля от гингам и подходяща шапка, поздравява своите колеги Барби и Кен.



Песента "Fun, Fun, Fun" на "Beach Boys" създава настроение, звучейки като фон, докато куклите организират оживени партита.



В момент, в който актьорът от "La La Land" Гослинг се чува да пита Барби/ Робби: "Мислех, че може да остана у вас тази вечер".



Тя отговаря с усмивка и пита "Защо?", на което той отговаря "Защото сме гаджета", преди Барби да попита "За да правим какво?".



След кратък период на мълчание Кен признава: "Всъщност не съм сигурен".



На друго място се вижда как Барби кара розовия си кабриолет покрай табела с надпис "Real World this way".



Изглежда, че Warner Bros Pictures планират да разкажат различна история за Барби в своята адаптация с живи актьори, тъй като заедно с видеото написаха: "Да живееш в Страната на Барби означава да бъдеш съвършено същество на съвършено място. Освен ако не изпаднеш в пълна екзистенциална криза. Или сте Кен".



Пускането на трейлъра идва в момент, в който във вторник в Instagram бяха обявени множество звезди, сред които Дуа Липа в ролята на Барби русалка и Хелън Мирън като глас на разказвача.



Във филма на номинираната за "Оскар" актриса и режисьор Грета Геруиг ще видим и актьора от "Доктор Кой" Нкути Гатва в ролята на свирещия на китара Кен и Никола Кофлън от "Бриджъртън" като дипломатката Барби.



Другите участници в кастинга включват Ана Круз Кейн в ролята на Барби от Върховния съд, Емералд Фенел от "The Crown" в ролята на Мидж - най-добрата приятелка на Барби, и Скот Евънс в ролята на Кен с каубойска шапка, пише БГНЕС.