В продължение на пет десетилетия Iron Maiden не просто създават музика – те изграждат култура, вдъхновяват няколко поколения и се превръщат в една от най-влиятелните групи в историята на рока. С неподражаем звук, разпознаваема естетика и отдадена публика от всички краища на света, те остават символ на творческа независимост и неподвластен на времето дух. Сега тази изключителна история оживява в Iron Maiden: Burning Ambition, който ни отвежда зад кулисите на едно от най-емблематичните музикални пътешествия.С безпрецедентен достъп до официални архиви и лични спомени на настоящи и бивши членове на групата, както и със специалното участие на звезди от ранга на Хавиер Бардем, Ларс Улрих и Chuck D, Iron Maiden: Burning Ambition ни кани да преживеем едно интимно и разтърсващо изживяване. Изцяло новите анимационни сцени с легендарния талисман на групата Еди разкриват рядък и непосредствен поглед върху безкомпромисната визия на Iron Maiden и неизменната им връзка с глобалната им армия от фенове.Трейлърът на Iron Maiden: Burning Ambition ни потапя в уникалната атмосфера на филма и улавя магията и страстта, които превръщат Iron Maiden в глобален феномен и обещава преживяване, което е едновременно сурово, емоционално и незабравимо. Вижте историята на емблематичната група, за първи път разказана с техните собствени думи. Станете част от легендата!