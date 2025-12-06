Димитър Бербатов да обядва сам в един от популярните ресторанти в центъра на София. Бившият национал очевидно използва последните топли слънчеви лъчи, за да седне на открито, където можеше спокойно да се наслади на обяда си.
В отлично настроение и със забележимо спокойствие той се настани сам на маса, огледа дискретно обстановката и си поръча основно ястие. Макар да носеше черни слънчеви очила и да изглеждаше неподчертано, Бербатов трудно можеше да остане незабелязан. Минувачите го разпознаваха и неведнъж се обръщаха след него, но никой не си позволи да наруши личното му пространство.
Футболистът изглеждаше благодарен за това — през цялото време оставаше тих, спокоен и се наслаждаваше на вкусната храна и приятната атмосфера, без да търси внимание и далеч от шумни компании. Визията му беше скромна, но елегантна — панталон, риза, пуловер и вълнено, изчистено черно палто, напомнящи за стилен мъж, току-що приключил важна среща.
Малко преди да стане от масата до него се приближи жена, облечена в яркожълто яке. Тя го поздрави уверено, а секунди по-късно двамата вече разговаряха оживено. Разговорът очевидно беше приятелски — Бербатов няколко пъти се засмя, а дамата видимо го познаваше добре.
Темата остана загадка, но срещата внесе настроение в иначе тихия му обяд. Малко след като тя си тръгна Бербатов плати сметката, стана спокойно и се отправи в неизвестна посока, оставяйки след себе си впечатлението за човек, който умее да цени простите моменти — дори когато е под прицела на всички погледи, пише "Телеграф".
