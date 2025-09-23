ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Изненада: Камелия стана майка за втори път?
"Днес на този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те“, написа Камелия.
Безспорно, певицата не е била бременна и не е споделяла публично, че планира второ дете. Първородният й син Баян се роди през 2023 г. И едва тази година певицата разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Самата тя дълги години има репродуктивни проблеми и не може да износи бебе.
"С Цветин искахме да осиновим дете, като предприехме нужните стъпки за това. В програмата сме. Не ни се обадиха, въпреки че имат нужните условия, интелигентността, възпитанието и възможностите да сме родители. За жалост, не ни избраха“, възмутена бе фолк певицата в интервю пред бТВ преди време.
Твърде е възможно двамата родители в крайна сметка да са били избрани за осиновители и Касия да е не е тяхно биологично дете. Подобни версии плъзнаха из интернет още вчера след публикуването на снимка с бебето, което според потребители не е с размерите на новородено, а е на няколко месеца, пише Intrigi.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1089
|предишна страница [ 1/182 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Била е по-хубава, преди да легне под скалпела
15:23 / 23.09.2025
Осъдиха княгиня Калина
14:08 / 23.09.2025
Синът на президентшата - успешен бизнесмен
12:57 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
12:37 / 23.09.2025
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета