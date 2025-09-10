Изненада: След три години Ергенът Виктор се срещна с баща си

© Шоу, излъчвано в мрежата, с участието на ергена Виктор Русинов влезе в емоционален водовъртеж, след като мъжът, обичан от хиляди жени, бе изненадан от най-неочаквания гост - своя баща, когото не беше виждал от цели три години.



Малко преди тази съдбовна среща Виктор направи изненадващо откровение пред Йоана - бившето гадже на близкия му приятел Марто Елвиса. Въпреки че в началото и двамата бяха категорични, че приятелството с Елвиса е граница, която не могат да прекрачат, сближаването между Виктор и Йоана беше неизбежно.



Двамата дори позираха за гореща, почти интимна фотосесия за корица на списание, която предизвика вълна от коментари онлайн. Виктор се разкри пред Йоана в разговор, в който разказа за едно от най-тежките преживявания в живота си: "Баща ми ме взе от училище и ме запозна със сестра ми. Тя е с 3-4 години по-малка от мен. Майка ми по това време още не знаеше, че той има друго семейство... След това отидохме вкъщи и той й призна за двойствения си живот", сподели ергенът.



Отношенията между баща и син се обтягат, защото Виктор решава, че татко му държи повече на другото си семейство. Преди три години двамата се скарват по темата и оттогава не са се виждали.



Разкъсан между детски спомени и наранени чувства, Виктор разказа как това събитие е променило цялата му представа за семейството и за мъжката роля в живота му. "Това остави дупка в мен, празнота, която не може да бъде запълнена", сподели той със сълзи в очите. И тогава дойде големият момент. Продукцията извика Виктор в двора под предлог, че му е подготвена лична мисия. Там обаче го очакваше не просто мисия, а живата му травма - неговият баща, Иво Русинов, който сам изявил желание да го види още от първите епизоди. "Виждам баща ми, гълтам си граматиката, всичко ми се свива", призна Виктор по-късно, видимо разтърсен.



Сцената бе изключително емоционална. Баща и син си казаха в очите всичко, което години наред са носили като тежест. Виктор говори за предателството, за болката от различното отношение към него и другото семейство, за липсата на бащина фигура в живота си.



"Идваше ми да заплача, обаче се спрях. Нека баща ми види, че съм се променил през тези три години - че съм възмъжал", каза Виктор. Баща му отговори с разбиране и се опита да стопи леда. Неговите думи изненадаха всички - с прякори и стар семеен хумор: "Брад Пит, Тигъра, Джони Браво. Като гледам назад, си спомням само хубавите неща. И ти винаги си добре дошъл при нас". За първи път в живота си Виктор чу от татко си това, за което дълго е мечтал: "Горд съм с теб". Тези думи разтърсиха Виктор. Това беше признание, което най-накрая постави мост между тях.



Иво призна, че другите му деца - Ива и Емил - следят всеки епизод на "Ергенът", който по време на заснемане на уебриалитито се излъчва. Малкият Емо дори имитира брат си и раздава рози на съученичките си за Свети Валентин.



"Искам да стисна ръка на баща ми за топките, които има, и смелостта да пребори страховете си да излезе пред камера", каза Виктор с усмивка и уважение.



След разговора Виктор представи баща си на съквартирантите и не скри, че за първи път усеща истинска връзка с мъжа, който толкова години е липсвал от живота му. "Все едно гледам различен човек", заключи той, поглеждайки към татко си с нови очи, пише "България Днес".