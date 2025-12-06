Изпитана рецепта за днешното шаранче, ако сте го купили, разбира се
Рецептата си "откраднахме“ експертите от gotvach.bg. Тя е харесвана от мнозина кулинари.
Необходими продукти:
шаран - около 2 кг пресен
лимонов сок - от 1 лимон
сол
олио - 5 - 6 с.л.
лук - 4 - 5 глави кромид
моркови - 1 - 2 бр.
орехи - 1 ч.ч. почистени, нарязани на едро
червен пипер - 1 с.л.
магданоз - 1 връзка
девесил
чубрица - на вкус
захар - 1 к.л.
чесън - 1 скилидка
сол
черен пипер - на вкус
домати - 800 г от консерва
Начин на приготвяне:
Шаранът се почиства много добре от вътрешностите и от люспите. Измива се внимателно със студена вода отвътре и отвън.
Подсушава се и хубаво се полива със сока от един лимон. Посолява се хубаво отвътре и отвън и оставя в хладилник или на студено за една нощ.
На следващия ден се измива под течаща студена вода и се подсушава. Прехвърля се в добра намаслена тава с подходящ размер спрямо рибата.
За плънката:
Лукът се нарязва на едро, морковите се нарязват на кубчета и заедно се слагат да се запържат в загрято олио. Разбъркват се, за да не загорят.
Щом зеленчуците поомекнат, се добавя и червен пипер и 5-6 супени лъжици от доматите от консерва.
Добавя се една кафена лъжичка захар, за да убие киселината на домата, и се посолява със сол, черен пипер на вкус, 2-3 щипки чубрица и девесил и почистените и нарязани на едро орехови ядки. След няколко минутки плънката се дърпа от котлона и се оставя да поизстине.
Щом плънката се поохлади, шарана се напълва и се зашива. Рибата се полива отгоре със малко олио.
Ако е останала плънка се разпределя в тавата. Добавят се доматите от консерва (обелени и наситнени), нарязания на ситно магданоз, наситнената скилидка чесън, малко вода и леко се разбърква.
