Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Изплуваха тайни от миналото на две ергенки от "Любов в Рая"
Автор: Екип Burgas24.bg 20:16Коментари (0)143
©
Феновете на "Ергенът: Любов в рая“ са истински шок -  две от най-обсъжданите участнички, Емили Шишкова и Натали Стойчева, имат песни и клипове, заснети години преди да влязат в шоуто, но никога не са ги споменавали в ефир.

Емили има парче озаглавено "Нека да си знаят“, пуснато преди пет години заедно с Ангел, който почина от пневмония през 2021 г., и скандалния шоумен Джамайката. Видеото е типична чалга провокация - Емили е разголена на легло и диван, кълчи се пред камерата демонстрира безкомпромисен сексапил. Текстът й е като истинска бомба: "Пресметни едно наум, че убиваш вместо шум, вкарвам те в брутален филм сега. Пускай - кеф ми е така, ти избирай скоростта и не спирай, и на спирай! Тук сме само аз и ти виждам в очите ти - всяка к***а искаш ти, кажи“, феновете пишат, че Емили тогава е изглеждала по-красива от сегашното си присъствие в шоуто, а видеото показва истинската й палавост и провокативност.

Натали пък само преди година пуска своя солова песен "Искат с мен да се снимат“.  Това е модерно поп парче с ориенталски мотиви в стила на Гери-Никол, залагащо на секс, провокации и закани!

Клипът е заснет край басейн, пълен с красиви момичета. Натали танцува с тях мокра и секси, а в кадрите с чернокож красавец изглежда опасно близка и дръзка. Текстът е още по-ярък: "Пия за тебе, пия и за мене, за всички балъци, дето не са до мене. Никога не съм сама, ти знаеш, искаш ме, нали? Спри и по-добре се откажи - ти ще ме искаш завинаги, запомни името ми - Натали!“. Зрителите вече наричат парчето "закана за всички ергени“, а самата Натали никога не е казвала в предаването, че има песен - само повтаря, че обича да пее.

Докато музикалното им минало взривява мрежата, сенките около участниците също не остават незабелязани. Емили още носи белега от стария побой над съученичка, Валентин е спряган за съдебни неприятности заради подтикване на Емили към проституция в ефир, а Натали крие, че извън музиката работи като танцьорка в столично нощно заведение.

Въпреки всичко Натали продължава да изумява с всестранно развитата си личност -певица, танцьорка, гримьор, модел, мениджър в шахматен клуб, провокаторка и романтичка едновременно. Комбинацията с палавата Емили и скандалния Валентин прави този сезон на "Ергенът: Любов в рая“ най-пикантния досега, а феновете не спират да обсъждат клиповете и текстовете на двете участнички, които разкриват техните дръзки, секси и артистични страни далеч отвъд розите и розовите мигове в имението.



Още по темата: общо новини по темата: 1200
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/200 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Задължително пийте хапчетата с 200 милилитра вода!
17:19 / 30.09.2025
Русата Златка: Не съм била държанка на мъж
16:45 / 30.09.2025
Диона с нова любов
16:35 / 30.09.2025
Прокуратурата поиска поне 11 години затвор за Шон "Диди" Комбс
16:14 / 30.09.2025
Отново е сама
15:55 / 30.09.2025
Хари посочи истинските виновници за раздялата с баща си
14:43 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: