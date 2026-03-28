Гръцката музикална икона Деспина Ванди даде откровено интервю за Нова телевизия, в което сподели емоциите си преди предстоящия грандиозен концерт в София на 23 април. Пред Деси Банова-Плевнелиева певицата разказа за цената на славата, новата любов и най-голямото чудо в живота си, информираСлед повече от 30 години на сцената, Деспина Ванди признава, че тръпката от срещата с публиката остава все така силна. Тя определя музиката като своя лична необходимост и признава, че никога не е мечтала да се превърне в международна звезда от такъв мащаб."Цената е липсата на спокойствие и неистините, които се говорят за теб, но това бледнее пред радостта да пееш“, споделя звездата.Ванди разкри, че любовта е нейната основна движеща сила и именно стремежът да бъде добре със себе си я е отвел към новата глава в живота ѝ. Певицата определя децата си като своето най-голямо чудо и признава, че е била изключително грижовна и дори е оставила кариерата на заден план, докато те са расли.Деспина сподели, че има специално отношение към българските фенове, като подчерта, че между нея и нашата публика езикова бариера не съществува. Тя сподели, че е готова за бъдещи професионални колаборации с български артисти, стига да се появи подходящата песен."Идвам с огромно удоволствие за едно прекрасно шоу с танцьори, костюми и всички хитове, които обичате. Този път ще бъде наистина впечатляващо“, обещава тя за предстоящата си изява в зала "Арена 8888“.Концертът на 23 април в София се очертава като едно от най-значимите музикални събития на годината, обединяващо модерното звучене на лайко музиката с неподражаемата харизма на гръцката модна икона.