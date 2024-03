© Фронтменът на Raspberries, който има няколко големи солови хита през 70-те и 80-те години, почина в съня си през уикенда, предава The Guardian.



Ерик Кармен, фронтмен на пауърпоп групата Raspberries и изпълнител на солови хитове, сред които All By Myself, Never Gonna Fall in Love Again и Hungry Eyes, почина на 74-годишна възраст.



Съпругата на Кармен, Ейми, обяви смъртта му на официалния му уебсайт. Не е посочена причина за смъртта.



"С огромна тъга споделяме съкрушителната новина за кончината на Ерик Кармен", написа тя.



"Нашият сладък, любящ и талантлив Ерик почина в съня си през уикенда. Доставяше му огромна радост да знае, че в продължение на десетилетия музиката му е докосвала толкова много хора и ще бъде неговото трайно наследство. Моля, уважавайте личното пространство на семейството, докато скърбим за огромната ни загуба".



Американският певец стои зад няколко огромни хита през 70-те и 80-те години на миналия век, започвайки от времето, когато е фронтмен на Raspberries, като пише или е съавтор на повечето им песни, включително на най-голямата им - Go All the Way.