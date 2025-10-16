ЗАРЕЖДАНЕ...
Изритаха Венета Райкова от bTV!
Медията остава ангажирана с мисията да предлага актуално и развлекателно съдържание. Дневното токшоу "Преди обед“ e предпочитано място за зрителите с интересни и полезни теми за цялото семейство.
Редакционният екип, ръководен от главния редактор Ина Симеонова и заместник-главния редактор Яна Донева – добре позната и като водещ на рубрики на предаването – ще продължи да подготвя съдържание с фокус върху доброто настроение, човешките истории, ексклузивните интервюта, темите от шоубизнеса, здравословния начин на живот и потребителски въпроси.
Вдигат сватба!
15.10
Родна красавица унижи Ана-Шермин: Какви 5 езика? Хората си плащат да я гледат гола, а не да им говори
14.10
Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасилена в дома на пилота от Формула 1
15.10
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
16:37 / 15.10.2025
Момче или момиче? Ергенката Валерия е бременна?
16:31 / 15.10.2025
Нов скандал около Шумахер: Медицинска сестра твърди, че е изнасил...
13:35 / 15.10.2025
Той е на 65, а новата му любов на 30
12:02 / 15.10.2025
