Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятности
©
Продължителното седене, особено на работното място, постепенно уврежда функцията на кръвоносните съдове поради стрес и намален кръвен поток. Това води до понижаване на нивата на ключова защитна молекула – азотен оксид, която контролира разширяването на кръвоносните съдове.
Учени от Обединеното кралство установили, че чаша горещо какао може да предотврати тези неблагоприятни ефекти. Изводите са направени въз основа на ново изследване, проведено с участието на 40 млади мъже с различно ниво на физическа подготовка.
Тайната се крие във високото съдържание на флаваноли в натуралното какао – съединения, които подпомагат здравето на сърцето и спомагат за понижаване на кръвното налягане. В изследването едната група участници консумирала какао, богато на флаваноли, докато другата получила почти идентична напитка, но с ниски нива на тези вещества.
Резултатите показали, че напитката с високо съдържание на флаваноли предотвратила влошаването на функцията на кръвоносните съдове както в артериите на ръцете, така и на краката, запазвайки нормалните им показатели през целия период на седене.
"Независимо дали седим на бюрото, зад волана, във влак или на дивана с книга или пред телевизора – всички прекарваме много време в седнало положение," казва д-р Катарина Рендейро, нутриционист от Университета в Бирмингам и водещ автор на проучването.
"Дори когато не движим телата си, ние ги подлагаме на стрес. Намирането на начини за намаляване на въздействието, което продължителното седене оказва върху нашата съдова система, може да помогне за ограничаване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания," допълва тя.
Заседналият начин на живот е един от водещите рискови фактори за здравето и е свързан с по-висока вероятност от развитие на сърдечни заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане и други проблеми.
Предишни изследвания показват, че продължителното седене зад бюро увеличава риска от смърт по каквато и да е причина с 16 процента, а от сърдечно-съдови заболявания – с цели 34 процента.
Само няколко часа, прекарани в седнало положение без изправяне, могат да навредят на здравето на кръвоносните съдове – дори при млади и иначе здрави хора.
Учените измерват това чрез ултразвук, който показва доколко една артерия може да се разширява при увеличен кръвен поток – показател за здрава и еластична съдова система.
Още от категорията
/
Водещата на "Ергенът: Любов в рая": Заради евентуални срещи на Анна не оставаше за храна за мен
31.10
Преслава търси лъжците
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Германецът Давид печели "Биг Брадър"?
23:12 / 31.10.2025
На тези дати през ноември ни очакват неприятности и проблеми
21:44 / 31.10.2025
Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother
20:13 / 31.10.2025
Бащата на Илон Мъск иска да получи руски паспорт
17:09 / 31.10.2025
Суперлуна в телец, ето какво да очакваме
16:56 / 31.10.2025
Боряна Петрова и Емил Йорданов блестят в "Лебедово езеро" в Бурга...
16:38 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.