|Известен холивудски актьор - новото гадже на Нина Добрев?
Звездата от "Дневниците на вампира“ беше заснета във видео в сряда, където категорично поклати глава с "не“, след като репортер на TMZ я попита дали е заедно с Ефрон.
По-късно, в кратък коментар, актрисата отговори с простото "да“ на въпроса дали с Ефрон са само приятели. Вместо да се впуска в разкрития за личния си живот, 36-годишната звезда избра да насочи вниманието към бъдещето: "Развълнувана съм за бъдещето и единственото гарантирано нещо е промяната“, сподели тя.
Актрисата с български корени и 37-годишният Ефрон станаха обект на слухове за евентуална романтична връзка, след като през септември бяха уловени от обективите на папараците на яхта заедно с известни общи приятели. Един конкретен момент привлече вниманието на феновете — на снимка се вижда как звездата от "Училищен мюзикъл“ се надвесва над Добрев, докато тя е съсредоточена в телефона си.
На други кадри актьорите са заснети в оживен и закачлив разговор, придружен с много усмивки и искрено забавление — атмосфера, която някои тълкуваха като флирт. В същото време, компанията на борда включваше и други известни лица, сред които Майлс и Кели Телър, както и Чейс Крофорд от култовата поредица "Клюкарката“, докато групата плавaше край живописните брегове на Сардиния.
Снимките при залез слънце се появиха само няколко седмици след като на 11 септември стана ясно, че Добрев е сложила край на връзката си с Шон Уайт. Двамата бяха заедно пет години, а почти една година – сгодени, припомня actualno.
Още новини от Любопитни новини:
Мария Игнатова и Нойзи с ленена сватба
17:09 / 02.10.2025
Мария Бакалова с нов филм
15:51 / 02.10.2025
Мишел Пфайфър стана баба
16:12 / 02.10.2025
Върнаха й тенекия
15:16 / 02.10.2025
Карамелен сос с три съставки може да превърне всеки десерт в кули...
14:12 / 02.10.2025
Нов скандал в bTV. Георги Тошев се отрече от Венета Райкова: Няма...
10:27 / 02.10.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
