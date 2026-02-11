Между семейните разногласия на Бекъм и медийното внимание, Марк Антъни се оказа един от малкото близки приятели на семейството, които проговориха по темата. В интервю за The Hollywood Reporter 57-годишният музикант определи напрежението като "изключително неприятно", но уточни, че начинът, по който се представят събитията, "далеч не отразява истината"."Нямам какво да кажа за това, което се случва в семейството", каза той пред изданието. Той уточни, че познава двойката още отпреди да се родят децата, изтъквайки че е кръстник на най-малкият син - Круз Бекъм. "Те са прекрасно семейство. Много съм близък с тях", заяви Антъни, който е бил изпълнител на сватбата на Бруклин и Никол през 2022 година.Припомняме, че скорошното изявление на Бруклин Бекъм хвърли светлина върху личната драма на семейството. Той разкри, че по време на сватбата му първият му танц със съпругата му Никол е бил прекъснат, след като Антъни извикал Бруклин на сцената за изпълнение на романтична песен. Според Бруклин майка му, Виктория Бекъм, се намесила, като танцувала "много неподходящо" с него, което го накарало да се чувства "неловко и унизен".Отвъд драмата около семейството, Антъни се фокусира и върху предстоящата си резиденция в Лас Вегас – "Vegas… My Way!", която започва на 13 февруари. Певецът обещава на феновете "голямо парти" с песни, които никога досега не е изпълнявал на живо, както и специални гости и интеракция с публиката, пише "People".