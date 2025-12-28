Известен турски актьор принуди българската си съпруга да се прекръсти
Екранният Демир Яман от "Имало едно време в Чукурова" се ожени за нашенката през 2023-та на скромна церемония в Истанбул. Кум на младоженеца беше мениджърът му Абдула Булут. "Не поканихме стотици гости, защото не искахме да привличаме внимание към личния си живот. На венчавката ни присъстваха само най-близките ни хора", сподели след подписването красивата ни сънародничка. Година по-късно - през 2024-та, тя роди син Селим Баран. За Мурат Юналмъш Албена е втора съпруга, припомнят запознати. В миналото той - бе женен за Бирдже Акалай, с която през 2010-а играха заедно в сериала "Земя, небе, любов". След първата по-сериозна криза в семейството им двамата се разведоха, а после пак сключиха брак и отново се разделиха.
Актьорът, когото сме гледали и в "Сезони на любовта", бил баскетболист в младостта си. Докато играел за "Фенербахче", той получил тежка травма, която го принудила да се откаже от спорта. Приключил със състезанията, левентът се записал да следва икономика, а изкарал и курс по театрално майсторство.
Още като студент Мурат получил първата си роля — в сериала "Цената на славата". Зрителите го харесали и в следващите години продуцентите започнали да се надпреварват да го канят в проектите си. Днес освен в теленовели 44-годишният Юналмъш има във филмографията си и кинохитове като "Видях слънцето“, "Пет минарета в Ню Йорк" и "Крилете на нощта".
В актуалната за България сапунка "Имало едно време в Чукурова" Мурат е главно действащо лице, но напуска продукцията преди финала й. Той се оттегля след третия сезон заради скандал с колегата си Керем Алашък. Двамата се скарали на снимачната площадка, обиждали се на "кучи син" и едва не се сбили, пише Хотарена.
