Известна актриса се омъжи на 70 след 50 години чакане на голямата си любов
©
Още като ученичка в гимназията в Грийндейл, Уисконсин, Джейн е "лудо влюбена“ в Ръсти Лонг — звездата на училищния тенис отбор. Той дори ѝ подарява своята гривна с инициали — спомен, който тя пази и до днес. Както често се случва, пътищата им се разделят след завършването. Ръсти става адвокат, а Джейн поема по пътя на актьорството и по-късно печели огромна популярност с ролята си в "Малкълм“.
И двамата създават семейства. Качмарек има три деца от брака си с актьора Брадли Уитфорд, с когото се развежда през 2010 г., а Лонг става баща на две деца и дядо на двама внуци.
Всичко се променя през 2024 г., когато Джейн се връща в родния си град за 50-годишнината от завършването. По предложение на приятелка тя отново се среща с Ръсти и искрата помежду им пламва мигновено.
"Случи се веднага“, споделя актрисата. Още същата вечер двамата се озовават в дома ѝ и прекарват часове в разговори и спомени, точно като в тийнейджърските си години. След това започват да говорят по телефона с часове всяка вечер, обсъждайки книги, филми, музика и поезия.
"Не можех да повярвам колко интересен човек е станал. Казах му: ‘Не бих могла да си представя по-добър мъж за мен в този момент’“, разказва тя.
През февруари 2025 г., по време на тематично събитие в чест на поета Робърт Бърнс в Пасадена, Ръсти прави неочаквано признание пред всички гости:
"Влюбен съм в Джейн през целия си живот и искам да я помоля да се омъжи за мен.“
За Джейн предложението е неочаквано и разтърсващо, но тя без колебание казва "да“.
Двойката сключва брак на 5 юли 2025 г. в Уисконсин, а празненството е непринудено лятно парти. Присъстват всички техни деца и внуци, което прави момента още по-специален за тях.
Децата на Джейн харесват Ръсти още от първия миг, в който се запознават с него, а тя споделя, че те са съгласни, защото виждат колко щастлива е с него.
Днес Джейн и Ръсти делят времето си между Уисконсин и Калифорния и доказват, че никога не е късно за любов.
"Можеш да си позволиш да бъдеш малко сантиментален, защото част от теб все още се чувства като ученик“, споделя актрисата и добавя: "Това е като приказка.“
Междувременно Джейн Качмарек отново ще влезе в ролята на Лоис в дългоочакваното продължение на "Малкълм“, което се очаква тази пролет, пише ladyzone.bg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Излиза филм, очакван от милиони зрители
20:39 / 23.03.2026
Ванга към Лили Иванова: Нние двете ке останеме!
17:21 / 23.03.2026
70 млн. долара: Пет деца и жена делят наследството Чък Норис
16:36 / 23.03.2026
Любов от тризначките доста различна от сестрите си
16:35 / 23.03.2026
Азис обърна гръб на човека, който го създаде
15:19 / 23.03.2026
10 неща за Елвиса, които може би не знаете
11:15 / 23.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.