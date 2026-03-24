Популярната британска певица Джеси Джей бе спешно откарана в болница за ядрено-магнитен резонанс, след като удари главата си в покрива на кола по време на турнето си "No Secrets" в Ханджоу, Китай. В социалните мрежи изпълнителката сподели видео, на което се вижда как се мъчи да се намести в задната част на минивана си и секунди по-късно удря главата си. "Нямам нищо против да се мушна отзад", казва тя в клипа, а след това добавя в надписа: "Ударих си главата, трябваше да внимавам".По време на репетицията за концерта Джеси обясни: "Да, просто не мога да движa главата си. Добре съм, просто ще трябва да взема болкоуспокояващи и да продължа напред. Просто искам да мина през шоуто." Тя допълни: "Мислех, че съм си счупила врата, но не е така. Но наистина си нараних врата и гърба. Не казвайте нищо."Много от нейните последователи в Instagram, които наброяват над 14 милиона, изразиха подкрепата си към певицата и ѝ пожелаха бързо възстановяване.Това не е първото здравословно изпитание за Джеси. През юни 2025 г. тя обяви, че е диагностицирана с рак на гърдата и е претърпяла мастектомия. След процедурата 6 седмици по-късно бе хоспитализирана заради подозираем кръвен съсирек в белите дробове.През август същата година певицата съобщи, че ще има нужда от втора операция, но тя бе отложена за октомври.В новогодишното си участие в "Jools Holland's Annual Hootenanny" 2025 по "BBC Two" Джеси откровено сподели: "Имам нови гърди. Гледаме на положителната страна.", цитират я от "People".Припомняме, че през 2025 г. Джеси Джей премина през серия от болнични престои и операции:През юни 2025 година певицата разкри, че е диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий. Тя претърпя масектомия и реконструкция на гърдата. Шест седмици след операцията тя бе приета по спешност в болница със съмнения за съсирек в белия дроб и затруднено дишане. Изследванията показаха, че става дума за инфекция и наличие на течност в белите дробове.В каря на миналата година заради здравословното си състояние тя отложи турнето си за 2026 г., за да премине през втора хирургична интервенция, свързана с възстановяването ѝ.