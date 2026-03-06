Известният танцьор Памбос вече предава уменията си на своя син
"Той е роден за танцьор. За да станеш такъв, трябва да желаеш - не става насила, трябва да го носиш в себе си", обяснява Памбос.
Според него именно танците са и тайната на неговия младежки дух и външен вид.
"За да мога да тренирам и да се развивам, съм работил всички възможни неща - сервитьор, на строежи, мил съм чинии. Бил съм всичко - танцьор по заведения, аниматор. Много ми харесваше усещането да се забавлявам, да танцувам и хората да са щастливи", казва той, пише Телеграф.
