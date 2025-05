© Контратенорът JJ от Австрия спечели 69-ото издание на конкурса "Евровизия" с поп-оперната си песен "Wasted Love“ ("Пропиляна любов“).



Швейцарският град Базел бе домакин на финала на конкурса.



Ювал Рафаел от Израел зае второ място с песента си "New Day Will Rise“ ("Ще изгрее нов ден“), а Томи Кеш от Естония се класира трети с "Espresso Macchiato“ ("Еспресо макиато“).



Шведското участие – групата KAJ – бе фаворит в анкетите с енергичната си песен за сауна, озаглавена "Bara Bada Bastu“ ("Само баня с пара“), но скандинавците се наредиха едва на четвърто място.



Германското дуо Abor & Tynna завърши на 15-о място с песента си "Baller“ ("Стрелец“ / "Бум“ – в зависимост от интерпретацията).



26-те песни, изпълнени в Базел, представиха широк спектър от европейска музика, включително португалска китарна балада, алтернативна рок група от Литва, австрийска опера и латвийски хор.



Победителят бе определен чрез комбинация от зрителски вот и гласовете на журито. Вотът на журито бе основан на непоказаната по телевизията генерална репетиция в петък.



Въпреки че "Евровизия" се представя като празник на европейското единство, съперничества и приятелства често излизат на преден план, когато започне зрителското гласуване след двучасовите концертни изпълнения.



Въпреки опитите фокусът да остане върху блясъка и разкоша, политиката отново взе превес.



Участието на Израел в частност бе спорно, като в Базел се проведоха про-палестински протести срещу войната на Израел в Газа. Проведоха се и про-израелски демонстрации.



Израелският участник, Ювал Рафаел — оцелял от терористичните атаки на Хамас на 7 октомври 2023 г. — изпълни песента си "New Day Will Rise“ ("Ще изгрее нов ден“).