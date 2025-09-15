ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Как алкохолът причинява рак?
Когато организмът започне да разгражда етанола, той се превръща в ацеталдехид – друго силно канцерогенно вещество. То също влияе негативно на ДНК метилирането, но освен това директно уврежда ДНК и пречи на нейното възстановяване. Повредената ДНК води до неконтролиран клетъчен растеж и създава условия за образуване на тумори. Най-уязвими са клетките в устата и черния дроб, тъй като там концентрацията на ацеталдехид е най-висока, пише Live Science.
Друг вреден процес е свързан с реактивните кислородни видове (ROS). Те се образуват естествено в организма, но при прекомерна консумация на алкохол се натрупват в опасни количества. Това причинява оксидативен стрес, който уврежда ДНК и води до генни мутации. При черния дроб ROS създават възпаление и белези (цироза), което повишава риска от рак на този орган.
Алкохолът влияе и на хормоналните нива, особено на естрогена. Повишаването му е опасно, защото естрогенът стимулира растежа на някои видове тумори, включително рак на гърдата. Така алкохолът може не само да допринесе за появата на рак на гърдата, но и да ускори развитието на вече съществуващи тумори.
Съществува и още един механизъм – алкохолът действа като разтворител за други канцерогени, например от тютюневия дим. Това улеснява проникването на вредните вещества в тъканите и увеличава риска от рак на устата и гърлото.
При колоректалния рак връзката с алкохола е по-слабо изяснена, но се смята, че тя е свързана с влиянието му върху фолата – витамин, важен за ДНК метилирането и кръвообразуването. Алкохолът намалява нивата на фолат, което може да доведе до увреждане на ДНК. Интересното е, че хора, които приемат повече фолат чрез храната или добавки, изглежда имат по-нисък риск, дори ако консумират алкохол.
Важно е да се подчертае, че всички видове алкохолни напитки носят риск – няма "по-безопасен“ вид. Колкото повече и по-продължително човек пие, толкова по-висок е рискът. Дори при ниска консумация има известно повишение на вероятността от рак, особено на гърдата, главата и шията.
Това обаче не означава, че всеки, който пие, със сигурност ще развие рак. Рискът зависи и от други фактори – наследственост, общо здравословно състояние, тютюнопушене, хранене. Но изводът на изследванията е ясен: намаляването на употребата на алкохол е ефективен начин да се намали рискът от рак.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ушната кал е идеална за ранно откриване на заболявания
17:31 / 15.09.2025
Тя е жената, която разби сърцето на принц Хари
16:57 / 15.09.2025
Почина голям талант, оставил траен отпечатък в Холивуд
15:41 / 15.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да В...
20:28 / 14.09.2025
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:56 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:55 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета