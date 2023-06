Как да направите съобщенията от чатовете си по-сигурни?

© Ежедневната комуникация е от най-различен тип - от реплики, разменени от възпитание/любезност, до споделянето на наистина важни подробности, които не трябва да стават достояние на случайни хора. Ето защо е добре да знаете правилните настройки за онези моменти, в които предпочитате написаното да остане само между вас и събеседника ви.



Първата и най-важна стъпка е да се насочите към приложение, което предлага криптиране "от край до край", а вариантите за това не са особено много. Криптирането "от край до край" е внедрено по подразбиране за Signal, WhatsApp (за лични чатове), iMessage и Google Messages (с активиран RCS.) То е налично като опция и във Facebook Messenger и Telegram.



Във всеки случай е добре да проверите добре начина, по който смятате да споделите по-лична информация.



Когато чатовете са криптирани по този начин, те по същество се превръщат в непробиваеми блокове от данни. Само устройствата на лицето (или лицата), с което (които) разговаряте, разполагат с кодовете за отключване на тези данни, което гарантира, че никой друг не може да прочете съобщенията ви, докато те се пренасят.



Дори разработчиците на софтуера, който използвате, не могат да отключват тези данни, така че ако някой недобросъвестен служител иска да надникне в чатовете ви, няма да може да го направи. Ако правоприлагащите органи поискат копия на разговорите, няма да има нищо полезно, което да им бъде осигурено.



Да изчезнеш за секунди



Втората стъпка е да заложите на "изчезващи съобщения". Така например при Facebook Messenger трябва да направите разговора "таен", като докоснете бутона за информация ("i") в горната част на чата в мобилното приложение, след което изберете Go to secret conversation.



След като влезете в този таен разговор, става достъпна друга функция: Disappearing messages (изчезващи съобщения). Докоснете отново бутона за информация и изберете Disappearing messages, след което задайте колко дълго да останат съобщенията, след като бъдат прочетени. Този начин на подреждане след себе си ви предпазва от това някой да прочете чатовете ви, ако получи достъп до тях или физически достъп до устройството ви, пише hicomm.bg.



Facebook Messenger не е единственото приложение, което предлага тази функционалност: Изчезващи съобщения можете да откриете и в WhatsApp, Signal и Telegram, наред с други. На iPhone можете да изтриете по-стари разговори в приложението Messages, след като изберете Messages и Keep Messages от Settings.



Заключване на отделни разговори



За да избегнете нежелания посетител да получи достъп до телефона ви и до всичките ви чатове, едно от най-добрите неща, които можете да направите, е да заключите някои или всички тези чатове зад код за достъп или друго заключване - подобно на защитата на заключения екран на телефона ви.



При WhatsApp това става доста лесно: можете да заключите цялото приложение чрез Privacy menu в настройките или да заключите отделни чатове. При втората опция селектирайте името на разговора в горната част на екрана и след това изберете Заключване на чата, като вариантите ще са същите като при фабричното заключване на устройството ви. За момента опцията за заключване на отделни разговори е изключително за WhatsApp.



Проверете опциите си за контакт



Повечето приложения за незабавни съобщения и социални медии ви позволяват да контролирате кои други потребители могат да ви следват, да изпращат заявки за приятелство, да общуват с вас чрез директни съобщения и т.н. Затягането на тези настройки е още един начин да ограничите излагането си на широкия свят и да увеличите сигурността на чатовете си.



Така например в Telegram изберете Privacy and Security (Поверителност и сигурност) в Settings (Настройки) и можете да контролирате кой има право да вижда вашия онлайн статус, профилната ви снимка, групите и каналите, в които участвате, и др. Други приложения имат подобни опции, така че се уверете, че знаете кои са те и какво правят.



Бъдете подготвени



Не е изненадващо да искате да запазите резервни копия на някои разговори, в случай че нещо се случи със смартфона ви.



Но е важно да знаете какво архивирате и къде се намират тези резервни копия. Резервните копия са още един потенциален маршрут за всеки, който се опитва да получи достъп до съобщенията ви без разрешение, така че трябва да ги пазите толкова добре и сигурно, колкото и всичко, което всъщност е в телефона ви. Някои приложения създават резервни копия на разговорите ви локално, а някои ги криптират, така че не забравяйте да проверите настройките.



Като последна предпазна мярка трябва да помислите и за други устройства и места, където сте влезли в системата - например Gmail може да доведе до Google Chat, - както и за местата, където могат да се съхраняват всякакви външни резервни копия и как те са защитени (вземете WhatsApp за Android, който може да запазва резервни копия на чатове в Google Drive).