Burgas24.bg споделя с вас полезни съвети при варенето на яйцата за Великден.
За да няма спукани яйца, дъното на съда, в който ще ги варите, трябва да бъде постлано с плат. Важно е яйцата да престоят известно време на стайна температура – най-добре от предходната вечер или поне час преди варенето.
Наредете яйцата и ги залейте с хладка вода, така че да ги покрие напълно.
Стари домакини твърдят, че малко сол и оцет във водата помагат яйцата да останат по-здрави. Техен трик е да ги варят дълго на умерена температура – 20–30 минути във вода, която не трябва да завира.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.