Burgas24.bg споделя с вас полезни съвети при варенето на яйцата за Великден.

За да няма спукани яйца, дъното на съда, в който ще ги варите, трябва да бъде постлано с плат. Важно е яйцата да престоят известно време на стайна температура – най-добре от предходната вечер или поне час преди варенето.

Наредете яйцата и ги залейте с хладка вода, така че да ги покрие напълно.

Стари домакини твърдят, че малко сол и оцет във водата помагат яйцата да останат по-здрави. Техен трик е да ги варят дълго на умерена температура – 20–30 минути във вода, която не трябва да завира.