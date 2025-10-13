Пералните имат капацитет – има съвременни машини, които могат да изперат до 11 килограма наведнъж. Но кой всъщност тегли прането, преди да го сложи вътре? Почти никой. Затова често машината се натоварва повече, отколкото трябва, което не само влошава очаквания резултат – дрехите да са чисти, но и съкращава живота ѝ. Истината е, че има лесен начин да разберем дали сме прекалили – без кантар и без никакви технически познания.Малкият трик с "педята“След като сложиш прането в барабана, опитай да вкараш ръката си хоризонтално между дрехите и горната част на барабана.Ако се побира приблизително една педя разстояние (около 15-20 см), пералнята е заредена оптимално.Ако мястото е по-малко или ръката не влиза – барабанът е препълнен.Ако остава твърде много празно пространство – машината е недозаредена и ще похарчи повече вода и енергия.Този прост трик е универсален и важи за почти всички перални, независимо какъв е техният капацитет на пране.Прането не се изплаква добре – дрехите нямат пространство да се движат и миещият препарат остава по тях.Моторът и лагерите се натоварват – това води до по-бързо износване и шумна работа.Центрофугата не работи както трябва – при претоварване машината често "подскача“ или прекъсва цикъла.Прането не мирише свежо – това е така, защото влагата и остатъците от препарат остават в тъканите.Сортирай по материя, не само по цвятТежките дрехи изискват повече пространство и време за центрофуга. Пери ги отделно от леки материи като тениски или бельо.Не тъпчи барабана с хавлииХавлиите попиват много вода, стават много тежки и "залепват“ една за друга, пречейки на движението. Зареждай ги до максимум половината от капацитета на машината, пише Ladyzone.