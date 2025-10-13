ЗАРЕЖДАНЕ...
Как да разберем дали не препълваме пералнята?
©
Малкият трик с "педята“
След като сложиш прането в барабана, опитай да вкараш ръката си хоризонтално между дрехите и горната част на барабана.
Ако се побира приблизително една педя разстояние (около 15-20 см), пералнята е заредена оптимално.
Ако мястото е по-малко или ръката не влиза – барабанът е препълнен.
Ако остава твърде много празно пространство – машината е недозаредена и ще похарчи повече вода и енергия.
Този прост трик е универсален и важи за почти всички перални, независимо какъв е техният капацитет на пране.
Прането не се изплаква добре – дрехите нямат пространство да се движат и миещият препарат остава по тях.
Моторът и лагерите се натоварват – това води до по-бързо износване и шумна работа.
Центрофугата не работи както трябва – при претоварване машината често "подскача“ или прекъсва цикъла.
Прането не мирише свежо – това е така, защото влагата и остатъците от препарат остават в тъканите.
Сортирай по материя, не само по цвят
Тежките дрехи изискват повече пространство и време за центрофуга. Пери ги отделно от леки материи като тениски или бельо.
Не тъпчи барабана с хавлии
Хавлиите попиват много вода, стават много тежки и "залепват“ една за друга, пречейки на движението. Зареждай ги до максимум половината от капацитета на машината, пише Ladyzone.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Край на MTV в Европа!
17:03
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.