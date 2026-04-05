През пролетта често се случва да объркаме поленовата алергия с вирусна инфекция заради сходни симптоми като хрема, запушен нос и чувство на отпадналост. Алергологът от д-р Кремена Александрова коментира в предаването "Пулс" по NOVA NEWS кои хора са най-уязвими през този период и какда разпознаем алергията от обикновен вирус, информира Plovdiv24.bg.

Съдейки по думите й сърбежът е ключов маркер за алергия. Специалистът споделя, че ако усещате силен сърбеж в очите, носа, гърлото или дори ушите, вероятно става въпрос за алергична реакция докато при вирусите такъв тип дразнене обикновено липсва. Друга важна разлика е продължителността. Обикновената настинка преминава сравнително бързо – между една и две седмици. За разлика от нея, алергичният ринит е много по-упорит и може да тормози пациента месеци наред или през целия цъфтежен сезон.

По нейни думи в момента най-засегнати са хората, чувствителни към дървесни полени, особено към бреза. Още в края на зимата много пациенти търсят лекарска помощ със симптоми, които не отшумяват, както би се случило при обикновена настинка.

Алерголъгът припомни, че при по-леките форми на алергичен ринит антихистамините обикновено дават добър резултат. При по-тежките случаи обаче те не са достатъчни.