|Как да се отървем от миризливките?
Затова най-добрата стратегия не е борбата след появата им, а изграждането на система от превантивни мерки. В следващите редове ще откриете цялостно ръководство как да не допуснете нито една миризливка у дома – от архитектурни решения и битови навици до природни репеленти и сезонна профилактика.
Миризливките имат умението да се ориентират към топли и уютни места. Тънките им тела им позволяват да се промъкват през най-незначителните цепнатини, а крилата им ги правят още по-трудни за контролиране.
Привличат ги светлината, миризмата на храна и мирната среда без резки смущения. Точно затова, ако домът ви е с недобре уплътнени прозорци или с мрежи за комари в лошо състояние, рискувате той да се превърне в техен зимен подслон.
Най-сигурният начин да запазите жилището си чисто е чрез внимателно укрепване на всички възможни входове. Уплътнете прозорците и вратите с качествени силиконови или гумени ленти. Проверете мрежите против насекоми – ако има дори една дупчица, тя е достатъчна, за да влезе миризливка.
Вентилационните отвори могат да бъдат покрити с фина мрежа, която не нарушава въздушния поток, но блокира насекомите. Ако живеете в къща, обърнете внимание и на таванските помещения, гаража и мазето – те често са първите места, които миризливките избират за убежище.
Миризливките обичат тъмни и неподредени места, където могат да се скрият. Редовното почистване на прах, избърсване зад шкафове, под легла и в ъглите на стаите значително намалява вероятността да се заселят.
Храната трябва винаги да бъде добре затворена – миризмата на плодове и зеленчуци, оставени на плота, е като покана за тях. Кошът за боклук трябва да бъде с плътно затварящ се капак и да се изхвърля всеки ден.
Ако искате да избегнете химикали, можете да използвате силата на природата. Миризливките имат силно развито обоняние и не понасят определени аромати. Мента, босилек, розмарин и лавандула са растения, които ги отблъскват. Поставете саксии на первазите и до входната врата.
Етеричните масла също са ефективни – няколко капки ментово или цитрусово масло, разредени във вода и напръскани около прозорците, създават невидима бариера. Друг естествен репелент е чесънът – сварете няколко скилидки във вода и използвайте течността за пръскане по рамките на прозорците.
Най-масовото нашествие на миризливки се случва в края на лятото и началото на есента, когато насекомите търсят убежище за зимата. Именно тогава е моментът да предприемете най-сериозни мерки. Проверете внимателно къде има пролуки, сменете уплътненията, почистете градината от изсъхнала растителност, защото тя е естествено скривалище.
През септември и октомври миризливките са особено активни, затова дръжте прозорците затворени вечер, когато светлината вътре ги привлича най-силно.
През зимата миризливките са в състояние на полусън. Ако сте пропуснали да уплътните жилището си, може да откриете десетки екземпляри в первази, между завеси или дори в гардероба. Най-доброто, което можете да направите през студените месеци, е редовно проветряване и преглед на скритите ъгли. Прахосмукачката е ефективен инструмент – тя засмуква насекомите без да ги наранява и може лесно да ги изхвърлите навън.
Пролетно прочистване – разрушаване на гнезда
С настъпването на пролетта миризливките започват да излизат от укритията си и да се насочват към градините. Това е моментът да се извърши голямото почистване у дома. Проверете тавана, мазето и складовете – всяка пукнатина или сноп от сухи листа може да крие десетки насекоми. Важно е да не позволите да се размножат в близост до жилището, защото после шансът да влязат вътре се увеличава.
През лятото миризливките намират изобилна храна в градините, но винаги могат да потърсят и прохладата в домовете. Поставете допълнителни мрежи и не оставяйте прозорци отворени вечер с включени лампи. Добър трик е да използвате съдове с вода и няколко капки сапун – ако някоя миризливка влезе, може да я насочите към капана и тя няма да оцелее.
Психологическата страна – спокойствието като оръжие
Макар миризливките да са неприятни, важно е да не изпадате в паника. Страхът и отвращението често карат хората да ги смачкат, което само усилва неприятната миризма и замърсява дома. Вместо това използвайте споменатите методи за изнасяне или изсмукване. Когато осъзнаете, че превенцията е по-силна от борбата, ще поддържате дома си много по-спокойно.
Да не допуснете нито една миризливка у дома изглежда като трудна мисия, но с правилната комбинация от архитектурни мерки, чистота, природни репеленти и сезонна профилактика тя е напълно постижима. Важно е да се действа навреме – есента е критичният момент, но грижата трябва да е целогодишна. С постоянство и системност жилището ви може да се превърне в непревземаема крепост, в която миризливките нямат шанс да проникнат, пише actualno.
