Как да си направите чудесна царска туршия
Автор: Десислава Томева 15:30Коментари (0)138
©
Настъпи ли есента, а тя вече дойде, почти всяка българска домакиня започва да стяга зимнината. Изборът е според вкусовете – лютеница, люти чушлета, домати, кисело зеле. Със сигурност обаче, пълни ли се мазето са буркани, там задължително присъства царската туршия, категоричен е "Фокус".

По-възрастните домакини си имат изпитана рецепта и рядко експериментират с нови. Младите на свой ред се доверяват или на майките и бабите си или търсят в интернет.

Решихме да съберем за вас различни рецепти за приготвяне на царска туршия, а вие сами ще си решите коя ви допада. Взаимстваме от специализирания сайт gotvach.bg.

Царска туршия без варене

Необходими продукти

– червени чушки - 1 кг

– зелени чушки - 1 кг

– червени камби - 1 кг

– моркови - 1 кг

– зелени домати - 1 кг

– карфиол - 1 кг

– зеле - 3 кг

– керевиз - 1 бр. корен, стебла и листа

за маринатата

– олио - 50 мл

– вода - 2 л

– оцет - 1 л

– сол - 300 г

– захар - 500 г

– дафинов лист - 3 - 4 начупени листа

– черен пипер - 1 ч.л. зърна

– аспирин - 3 бр. на буркан

Начин на проготвяне

Зеленчуците се измиват, почистват и нарязват на дребно, поставят се в дълбок съд и се заливат с маринатата, която се приготвя чрез смесване на посочените продукти и подправки.

Маринатата не се вари на този етап. Съдът се поставя на студено, да престои 24 часа, като периодично се разбърква.

След това зеленчуците се отцеждат и подреждат в подготвените буркани. Маринатата се кипва, отдръпва се от огъня и след като се охлади, се налива върху зеленчуците в бурканите.

Но преди това за всеки буркан предварително и поотделно с малко от изстиналата марината се стриват по 3 бр. аспирин, като тази бройка се отнася за компотени буркани или омния, както мисля, че ги наричат.

Царската туршия не се вари, оставя се на студено, а зимата се сервира с ракийка или по ваш вкус.

Забележка: Ако ви се струва доста количеството /10 кг продукти/, то може лесно да приготвите по-малко количество и в съотношение според предпочитаните ви продукти, като лесно ще изчислите, че за 1 кг нарязани зеленчуци ще е необходимо 200 мл вода, 100 мл оцет, 30 г сол, 50 г захар, лъжичка чаена олио.

Царска туршия с варене

Необходими продукти

– карфиол

– камби

– моркови

– целина

– черен пипер - 5 зърна

– оцет - 60 мл

– олио - 1 с.л.

– захар - 2 с.л.

– сол - 1 с.л.

– чесън - 4 - 5 скилидки

– дафинов лист - 1/3 бр.

– магданоз

Начин на приготвяне

Изчистете и измийте зеленчуците, разделете карфиола на на розички, морковите нарежете на колелца, камбите се нарязват на 4, а целината – на ивички.

Поставете в бурканите от всички зеленчуци в желани пропорции. Добавете солта, олиото, захарта, чесъна, черния пипер, дафиновия лист, ситно нарязания магданоз и листа целина.

Долейте бурканите с вода, затворете с капачки и стерилизирайте за 8 минути от момента на кипване на водата.

Посочените подправки са за 1 буркан с вместимост 800 мл.

Изборът на рецептата е ваш, а зимата сервирайте с ракия или с някоя вкусна българска гозба.








