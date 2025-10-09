Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?

© Лятото приключи, зимата предстои и един от най-важните уреди в дома ни си "отдъхна“ малко. Става въпрос за климатика. С летните горещини, буквално му "стопихме лагерите“, но времето захладня, спряхме да го ползваме и го забравихме. Сега е моментът да го вкараме в режим готовност за ниските температури.



Започнете с почистване на филтрите на вътрешното тяло. Това е процедура, която е желателно да правите всеки месец, но ако напоследък сте я отлагали, сега е подходящ момент да я извършите. Лесно е и не отнема много време, ето как да го направите:



4 лесни стъпки при почистване на филтрите



1. Изключете климатика, отворете предния панел и внимателно извадете филтрите



2. Използвайте прахосмукачка, за да премахнете натрупания прах и замърсявания



3. Почистете филтрите със струя вода



4. Изчакайте да изсъхнат, а след това ги поставете отново в климатика



Външното тяло на климатика кондензира през зимния сезон, което се дължи на ниските температури. Когато климатикът работи в режим отопление, влагата от oколната среда се "полепва" по топлообенника на външното тяло, което води до автоматично включване на размразяващ режим (defrost), след който обикновено забелязваме отводняването от дъното на външното тяло.



Ако външното тяло е монтирано на тераса, над тротоар или друго пешеходно място, е важно да се отводни с кондензна вана, за да се избегне изтичането на вода и нейното заледяване, което може да доведе до сериозен инцидент с преминаващите пешеходци.



Този аксесоар е необходим, защото събира изтичащата вода и чрез PVC тръба я отвежда до най-близкия водосток или друго подходящо място.



Изберете подходящи настройки



Може да прочетете кои са най-подходящите настройки за работата на климатика в режим на отопление тук:



Много хора правят грешката да го включват и изключват непрекъснато. Ако имате инверторен или хиперинверторен климатик, това не е препоръчително.



Единственото, което трябва да правите след като го включите в началото на сезона, е само да променяте настройките му на работа в зависимост от желанията ви, но не и да го изключвате. Ако има няколко топли дни през зимата и не виждате смисъл климатикът да отоплява, просто намалете вентилатора и температурата в стаята.



Заявете годишно обслужване от специалисти. Това е нужно за удължаване живота на уреда.