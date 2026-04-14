Днес, 14 април, своя рожден ден празнува американската актриса Сара Мишел Гелър. Тя е родена през 1977 г. в Ню Йорк. Единствено дете е в семейство на ашкеназки евреи. Родителите ѝ се развеждат през 1984 г. и тя израства с майка си, която е учителка.

Гелър добива световна слава с ролята си на Бафи Самърс в култовия сериал "Бъфи, убийцата на вампири“, който я превръща в една от иконите на телевизията в края на 90-те и началото на 2000-те години. Освен това участва в популярни филми като "Секс игри“ ("Cruel Intentions“), "Знам какво направи миналото лято“ и "Скуби-Ду“, предаде Burgas24.bg.

През годините актрисата остава обичана фигура в поп културата благодарение на своя талант, харизма и емблематични роли. Тя е носителка на награди "Еми“ и "Сатурн“ и е номинирана за "Златен глобус“ и "Сателит“.