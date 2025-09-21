Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Как правилно да стерилизирате буркани за зимата: С тези стъпки туршията никога няма да се развали
Автор: ИА Фокус 19:37Коментари (0)66
©
Преди да налеете любимата си зимна напитка в буркани или бутилки, те трябва да бъдат стерилни. Независимо дали извършвате процеса на стерилизация на котлон, фурна или микровълнова фурна, ето стъпките.

Домакините са заети с приготвянето на зимнина и за да се запази тя дълготрайна, е необходимо да сложат приготвената туршия, краставици или друг вид зимнина в стерилизирани буркани или бутилки. Преди да се извърши процесът на стерилизация, е необходимо да ги подготвите правилно, тоест да ги измиете старателно, защото стерилизацията е безполезна, ако стъклото е измито лошо. 

Измийте бурканите и бутилките на ръка в топла вода с препарат, а съдовете измийте с мека гъба или четка, която ще достигне до всички ъгли. 

След измиване ги изплакнете добре под силна струя вода и след това ги оставете да се отцедят върху суха повърхност.

Най-добре е да се суши по естествен път с отворената страна надолу. Едва когато сте направили всичко това, бутилките и бурканите са готови за стерилизация.

Как да стерилизирате буркани и бутилки на котлона?

Поставете вече измитите буркани и бутилки в тенджера, която сте напълнили с вода почти до горе.

Оставете водата да заври, покрийте и варете поне 10 минути.

След това изключете котлона и оставете бутилките и бурканите там, докато са готови за употреба.

Най-добре е да ги използвате скоро след стерилизацията.

Как да стерилизирате буркани и бутилки във фурната?

Стерилизирането на бутилки и буркани във фурната е най-ефективният начин.

Поставете хартия за печене върху тава за печене и подредете бурканите и бутилките така, че да не се докосват и отворите им да сочат надолу.

Загрейте фурната до 140°C и подсушете бурканите и бутилките за около 15-20 минути, пише glossy.espreso.co.

Как да стерилизирате буркани и бутилки в микровълнова фурна?

След като измиете добре бурканите и бутилките, не ги подсушавайте, а ги сложете в микровълновата фурна, настройте я на най-високата температура и ги оставете вътре за 60 секунди.

Стерилизация на капаци и затварящи устройства

Стерилизирайте капаците, като ги поставите във вряща вода и ги оставете да се варят още 10 минути. 

Внимавайте! Отстранете гумената приставка, ако има такава, и я изперете отделно в гореща вода.



Още по темата: общо новини по темата: 4
17.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
07.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Л...
12:45 / 21.09.2025
Енджи Касабие с авторско предаване в един от най-влиятелните ТВ к...
12:44 / 21.09.2025
Вода за 10,95 евро и пържола за 410 евро през 2025 година, ето къ...
09:43 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:37 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:38 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Газови доставки
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: