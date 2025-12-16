Орлин Илиев е доктор от СУ "Св. св. Климент Охридски" към катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Философския факултет. Получава бакалавърска степен в специалност история, има две магистърски степени - право и архиви и музеи. Професионалната му кариера е свързана със системата на архивите. В момента е началник-отдел "Дигитализация" към Държавна агенция "Архиви". Ето какво споделя той в интервю за Хотарена:- Най-важното в нашата работа е правилното съхранение на оригиналните документи. Това сега става с качване на информация на описателната част на документа, а в някои случаи и неговата дигитална форма. В бъдеще малко хора ще се докосват до оригинала, а качването му ще спомогне за едновременното използване на документа от повече потребители. От създаването на агенцията преди 13 години до момента ние дигитализирахме доста неща. 210 000 дигитални обекта има, а сканираните генериращи са над 1 млн. образи.- Имало е такива атаки. Най-редовно в служебната поща получаваме спам мейли, които не бива да отваряме.- Все още не.- Няма разграничения, вие вероятно говорите за комисията по досиетата. Единственият вариант един документ при нас да бъде спрян е, когато той е в застрашено физическо състояние, а другата хипотеза е, когато вие сте дарили личния си фонд и можете да забраните определена времева рамка.- Имаме справка, но тя не може да разграничава темата, по която хората търсят. Справката показва колко потребители са влезли до най-ниското описателно ниво и са отворили картинката. Иначе в края на годината можем да разберем кой от документите през съответната година е бил най-много пъти преглеждан.- Има, разбира се. Дъщерята на Желю Желев също ни дари негова част от архива. За всички политици от старото време до 1944 г. също имаме във фонда, това са - Живков целият фонд, на Вълко Червенков, Кимон Георгиев, Васил Радославов, на министър-председателите фондовете са тук също, много са.- Да. Всичко от Института по сугестология може да се ползва от хората, но не всичко сме качили. Откакто е пусната новата надградена версия на системата за електронно архивиране, около 300 човека са влезли да видят само някаква част от информацията за Ванга. Досега сме сканирали само 50%. Иначе са 30 магнетофонни ролки, но това е само малка част от целия фонд.- Нищо специфично, то е на личностно ниво. Записки на проф. Георги Лозанов от срещите с хората, идвали при нея.- Ами много са нещата. Например към един човек се обръща с думите: "Ти защо пушиш? Ако мъжете трябва да пушат, щяха да имат комини на главата си". При нея са ходили хора с молба да им реши здравословен проблем, да намери изчезнали хора или да поговори с мъртвите. Интересно е, че на моменти явно има свръхестествена сила в стаята, с която тя комуникира и говори странно. Например четох за един югославянин, който я разпитвал нещо и идва духът на негов близък, който подарил ризата му на човек, който явно той не е харесвал. И душата на починалия беше изключително обидена и ядосана. Та Ванга посъветва човека да направи ритуал за помирение, да полее гроба с вино, вода, да се чете молитва, иначе, когато човекът почине, ще бъде спрян "на митницата", казва тя, а то е като пред портите на Свети Петър явно. Човекът заради тази риза бил натрупал някакъв грях. "Ако не го направиш, тази душа ще държи бариерата пред твоята душа и няма да можеш да преминеш през отвъдното", му казва Ванга. Което всъщност и на мен ми говори, че има паралелен свят, не живеем сами.- Разбира се, тъй като има и случки, за които тя говори, а на тях присъства само човекът. Например Ванга казва на един човек: "Ти помниш ли кога падна от черешата, на пет годинки беше, и баща ти това ти го каза, ей сега той е при мен тук и те пита за това". А в тази случка не е имало друг, само бащата и синът. Как да не вярваш?- За цар Борис говори пред проф. Лозанов, предрича, че царството му ще изсъхне отвътре като орех. Но искам да кажа, че много от информацията, която идва при нас, преди това е преминала през други информационни отдели, селектирана е, така че чак някакви разкрития едва ли има. При нас информацията за нея е от 1974 година.- Да, това, което си говорихме преди малко, казва за тях, че "жена, коя се черви, дявол й сере у паницата". Ето и друг пример - един мъж идва при нея заболял, а тя го пита: "На третата година нещо виждам си се отказал, защо?", той обяснява, че учил за лекар, но се отказал на третата година. "Е, защото това е психически товар, който сега ти се връща като болест. Нереализиране някакво си имал. Да си учител и лекар е мисия, не можеш да се откажеш ей така", казва тя.- Имаше. Аз съм историк по образование, мога да се докосна до множество документи от различен период, но един документ ми се стори много интересен. Когато са взимали решение Политбюро на ЦК на БКП, е имало два варианта - решение "Б" е било от секретните, а решение "А" за злободневните неща от дневния ред. Секретните са виждали и приемали само от отбрания елит на Живков. За мен това беше много любопитно да го разбера.- Точно така е. Това, което правим, е важно за поколенията след нас, за да видят и се уверят какво е било. А като историк аз съм доволен, че опазвам културно-историческото наследство на България чрез дигитализацията и качването на документите за опазването им.