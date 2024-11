Какво прави Кейт Мидълтън, за да се възстанови по-бързо?

© Кейт Мидълтън определено е имала и по-добри години от 2024 г. - през пролетта тя съобщи, че е диагностицирана с рак и ще се подложи на продължително лечение. За щастие обаче през септември стана ясно, че курсът й по химиотерапия е приключил успешно.



Затова и видяхме 42-годишната съпруга на принц Уилям на няколко публични събития през есента, като последното беше посещението в Саутпорт заедно с него.



Този уикенд Мидълтън ще участва в Деня на възпоменанието - голям празник във Великобритания, в който се почитат всички загинали в името на страната. А явно за бързото й възстановяване значителна роля е изиграла физическата активност.



"Доколкото разбирам, Катрин се справя много добре. Тя отново тренира във фитнеса и отделя време за нещата, които харесва", казва авторът на книгата Catherine: The Princess of Wales Робърт Джобсън пред Hello.



Джобсън допълва, че тепърва ще виждаме принцесата на Уелс все по-често и на все повече публични ангажименти. Само преди няколко седмици Кейт беше забелязана на футболен мач на сина си принц Луис, а през септември посети неофициално представление на балета "Жизел".



Все пак едва ли може да очакваме Мидълтън да е толкова активна и да пътува из цяла Великобритания, като преди болестта си. Със сигурност графикът й ще е малко по-свободен. За момента най-големите събития в календара на Кейт Мидълтън до край на годината е Денят на възпоминанието на 10 ноември, както и традиционният й коледен концерт в Уестминстърското абатство, предава lifestyle.bg.