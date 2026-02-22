Все повече родители забелязват, че децата им стъпват "навътре“, бързо се изморяват при ходене или се оплакват от болки в краката. Често причината е плоскостъпие – състояние, което при малките деца е често срещано и е добре те да бъдат прегледани от детски ортопед. Добрата новина е, че лечението е ефективно, особено когато се започне навреме, а НЗОК подпомага родителите чрез покриване на разходите за ортопедични обувки.Необходимо е да посетите общопрактикуващия лекар на детето, който да Ви издаде направление за консултация със лекар ортопед бл. МЗ-НЗОК № 3, след което да изберете ортопед, при който да проведете консултативния преглед.Чрез осигуряване на специални стелки и ортопедични обувки, изработени по индивидуална мярка. НЗОК покрива частично или напълно ортопедични обувки и стелки за деца с доказано ортопедично заболяване (вкл. плоскостъпие).Лицето с увреждане (детето) трябва да се яви на преглед пред (ЛКК) по профила на заболяването на лицето и след извършения преглед се издава ЛКК протокол. След това ЛКК подава електронно заявление към НЗОК/РЗОК. В електронното заявление задължително се вписва упълномощено лице, ако заявителя е дете.Личния лекар издава направление за ЛКК, а избора пред коя Лекарска консултативна комисия (ЛКК) да се явите може да се направи след извършена справка за разкрити ЛКК на интернет страницата на РЗИ. Протоколът се издава от ЛКК.Лекарските комисии са разкрити на база издадени заповеди на директорите на РЗИ по области и са публикувани списъци на комисиите на интернет страниците на всяка РЗИ за болнична и извънболнична помощ.След разглеждане на заявлението в НЗОК и след постановяване на одобрение се изпраща СМС/Вайбър известие на посочения телефонен номер в заявлението.Постановено одобрение може да бъде реализирано от всяка самостоятелна медико-техническа лаборатория, сключила индивидуален договор с РЗОК, без териториално ограничение, като в тази връзка на интернет страницата на Национална здравноосигурителна каса, рубрика "Е-услуги на НЗОК“ – "Търсене на договорни партньори и дейности“, в модул ПСПСМИ е разработена справка по областни градове и общини в страната за сключени договори с търговци на дребно, предоставящи ПСПСМИ, в това число изработване и ремонт, заплащани от НЗОК. Справката дава възможност да се търси определено помощни средства, приспособления и медицински изделия (ПСПСМИ) или ремонт по код от спецификацията с ПСПСМИ и ремонти на НЗОК. След избиране на град от падащото меню се визуализират данни (адрес, управител на фирмата и телефон за връзка) на фирми, които предоставят помощни средства и извършват ремонти дейности. Лице, на което е издадено одобрение се идентифицира пред търговеца с ЕГН, имена, номер и дата на одобрение, ако е упълномощено лице е необходимо да представи пълномощно.Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт за деца до 18-годишна възраст.Плоскостъпието не е просто козметичен дефект, то може да повлияе на стойката, походката и дори на общото развитие на детето. Колкото по-рано се открие и се предприемат мерки, толкова по-голям е шансът за пълна корекция. С помощта на НЗОК достъпът до качествени ортопедични обувки е реален и достъпен за всяко дете.