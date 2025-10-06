Новини
Какво се случва с Бесте Сабри?
Автор: Екип Burgas24.bg 14:29
©
Бесте Сабри май не само се е сгодила, но и е вдигнала тайна сватба с Айкут през лятото. Бившата водеща на "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви отпразнува 30-и рожден ден миналата неделя. Бившият зет на Христо Стоичков, с когото тя се залюби преди няколко месеца, я поздрави за празника с мили думи, наричайки я "красивата ми съпруга".

"Честит 30-ти рожден ден на красивата ми съпруга. Ти не си просто мой партньор – ти си всичко за мен. Без значение какво ми носи животът, винаги ще бъда до теб, ще те подкрепям и ще те обичам с всичко, което съм. Завинаги. За теб, за нас и за всички невероятни години, които предстоят. Правиш света ми по-светъл само като си в него и нямам търпение да видя всички приключения и мечти, които следващата глава ни носи. Наздраве за 30 и за целия живот заедно. Обичам те безкрайно", написа Айкут Рамадан в социалните мрежи, публикувайки снимка с Бесте. През лятото звездата от Би Ти Ви разкри, че е приела предложението му за брак, но досега не е споделяла нищо за сватба. Но думата, която Айки използва по неин адрес, не е "годеница", а "съпруга", което означава, че най-вероятно връзката им вече е узаконена пред властите.

Няма да е изненада, ако се окаже, че младоженката е бременна. Слухове за това бяха пуснати още в края на лятото, малко след като стана ясно, че смята да създава семейство с разведения Айкут. Известно е, че той е баща на първата внучка на Христо Стоичков – Миа. Айки беше женен за голямата дъщеря на Камата – Мика. Бракът с Бесте е втори за него.

В средата на септември, когато хубавата водеща трябваше да се завърне на екран след лятната си отпуска, стана ясно, че това няма да стане. В ефир на нейно място остана заместницата й от лятото Ванина Недкова. Заговори се, че Сабри е напуснала телевизията, за да заживее с мъжа си в Маями, където той с години развиваше бизнес. 

Но от Би Ти Ви до ден днешен не са свалили визитката й от рубриката "Лицата на Би Ти Ви" на официалния си сайт. На рождения й ден пък я поздравиха в социалните мрежи съвсем официално като част от екипа на телевизията. "Честит рожден ден на журналиста на Би Ти Ви Бесте Сабри! Пожелаваме й много здраве, щастие, любов и незабравими моменти! Нека усмивката й винаги грее със същата сила, а професионализмът и добротата й продължават да вдъхновяват!", написаха от телевизията. 

Това недвусмислено показва, че Бети не е напуснала работа. Тя просто се е скрила от камерите и най-вероятно работи зад кадър, както навремето направи новинарката Виктория Готева, малко след като се омъжи за Евгени Димитров-Маестрото. Тя изведнъж изчезна от екрана, а след няколко месеца беше официално съобщено, че е родила син. Явно е започнала работа зад кадър, за да не дава възможност на зрителите да следят по телевизията развитието на бременността й, а да запази тези моменти само за себе си и близките си хора. Най-вероятно същото е станало и с Бесте Сабри.

Миналата неделя на страницата й в Инстаграм беше публикувано клипче от празнуването на рождения й ден. На него се вижда как Бети пляска, докато й поднасят торта със свещи. Във вида й не личат промени във фигурата, но бременността най-вероятно все още е в начален етап. На снимки на тв звездата от началото на месеца се вижда, че по време на парти за рожден ден на приятелка, на което е била гост, пред нея не е имало никакъв алкохол. Пред другите дами в компанията има коктейли, а пред Бети – само минерална вода.

За телевизията, а и за Сабри е било много по-лесно да слезе от екран веднага след лятната отпуска, вместо да се завърне за месец или два и след това заместницата й отново да я смени.



