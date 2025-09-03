Какво включва гала менюто на Си за Ким и Путин

© Гала менюто на Си за Ким, Путин и други чуждестранни лидери включва агнешко, омар и сьомга Докато китайският лидер Си Цзинпин и неговите колеги чуждестранни лидери се наслаждават на обяда си в Пекин, за тях е подготвено разкошно меню. Менюто, споделено от базирания в Хонконг вестник Wen Wei Po, свързан с държавата, включва редица ястия, черпещи вдъхновение както от китайската традиция, така и от международното кулинарно изкуство:



Пилешка супа с месо от ракообразни и луковици на лилия



Пилешка супа с месо от морски охлюви и луковици от лилия



Печени агнешки котлети



Запечен омар с месо от раци, хайвер и белтък



Прозрачно консоме от миди с различни гъби



Печена сьомга, маринована в сол, с кремообразен сос от горчица



Други ястия включват пържен ориз, торта от грах и торта от манго, както и два вида червено и бяло вино – и двете произхождащи от китайската провинция Хъбей.