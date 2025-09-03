ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво включва гала менюто на Си за Ким и Путин
Пилешка супа с месо от ракообразни и луковици на лилия
Пилешка супа с месо от морски охлюви и луковици от лилия
Печени агнешки котлети
Запечен омар с месо от раци, хайвер и белтък
Прозрачно консоме от миди с различни гъби
Печена сьомга, маринована в сол, с кремообразен сос от горчица
Други ястия включват пържен ориз, торта от грах и торта от манго, както и два вида червено и бяло вино – и двете произхождащи от китайската провинция Хъбей.
