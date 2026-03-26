Актьорът Калин Врачански ще влезе в ролята на детектив, този път в нова хорър лента - "Наследникът“. Ролята му бе обявена от екипа на българската продукция със снимка, публикувана в официалната им страница, в Инстаграм. На фотото, 44-годишният артист позира като търсача Жечев.На снимачната площадка той ще си партнира с плеяда от звезди. По-рано стана ясно, че своето участие ще бележат Башар Рахал като Анатолий Мордем, Йоана Буковска в обувките на Евелин Драгу и Асен Блатечки в образа на Николас Дракулести. Сред останалите се нареждат Лина Соколова, Яница Михайлова и Денислав Димчев."За нас е истинска гордост, че той повярва в проекта и избра да бъде част от тази история“, коментираха създателите на ужаса по повод присъединяването на Врачански.Феновете споделиха своите предположения за следващата звезда, според тях това могат да бъдат Ники Станоев, Станимир Гъмов или Китодар Тодоров.