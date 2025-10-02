ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Калина Паскалева с емоционален пост
"Понякога няма какво да се каже... Просто стоиш на едно парче земя между живота и смъртта. Аз не я пускам и тя не се дава", споделя Паскалева.
Тя описва как със сълзи моли любимата си жена да вдигне ръка, за да й покаже, че е по-добре, и как следи дали е глътнала всички лекарства. "Не знам как да опиша тази болка. То е като да ти се пръсне сърцето, някой да ти го залепи и след минута пак да го разбият на парчета", признава журналистката.
Калина разкрива, че е събрала сили да замине за Пловдив, за да бъде до нея. "Не искам да наричам тези мигове последни, защото отказвам да го приема. Тя е единственият човек, когото обичам повече от себе си и за когото бих дала собствения си живот", пише тя.
Паскалева си спомня и за последното им лято заедно – две седмици, в които са се шегували и дори са се забавлявали с Instagram профила ѝ. "Тя си беше добре, колкото е възможно за човек с деменция. А после просто угасна", казва с болка авторката.
В поста си тя признава, че вероятно хиляди хора по света минават през подобно изпитание, но споделя историята си, "за да ми стане по-леко". "Не знам колко й остава, искам само да усеща, че е безрезервно обичана и че не ни е в тежест", добавя Калина.
"И сега просто си стоим. Двете, в нейната спалня, и си мълчим. На едно одеало между живота и смъртта. И не броим дните — колкото Господ ни даде", завършва тя, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1226
|предишна страница [ 1/205 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария Игнатова и Нойзи с ленена сватба
17:09 / 02.10.2025
Мария Бакалова с нов филм
15:51 / 02.10.2025
Мишел Пфайфър стана баба
16:12 / 02.10.2025
Върнаха й тенекия
15:16 / 02.10.2025
Карамелен сос с три съставки може да превърне всеки десерт в кули...
14:12 / 02.10.2025
Нов скандал в bTV. Георги Тошев се отрече от Венета Райкова: Няма...
10:27 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета