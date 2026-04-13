Сериалът на bTV "Вяра, надежда, любов" превърна актьора Калоян Трифонов в истинска сензация. Въпреки че се превъплъщава в образа на Геле – един от най-мрачните персонажи в българския ефир, сутеньор и убиец – Трифонов успя да спечели масова фенска база за рекордно кратко време. Макар популярността му сред широката публика да е нова, в артистичните среди той отдавна е познат както с таланта си, така и с поредица от връзки с някои от най-интересните жени у нас.

Пътят му към голямата сцена започва още през 2012 г. в сериала "Отплата“. Именно по време на първите си стъпки на екрана той започва връзка с колежката си Ива Янкулова, която по това време е успешен модел. Любовната история на Трифонов обаче е белязана и от по-шумни скандали, като например отношенията му с певицата Рут Колева. Тяхната раздяла бе съпроводена от тежки обвинения от страна на изпълнителката по време на участието ѝ в риалити формат.

През годините името на актьора се свързваше и с художничката Александра Елезова, с която споделят обща страст към рисуването, както и с актрисата Снежана Макавеева. Професионалният му път преминава през трупата на Народния театър и участия в хитови продукции като "Алея на славата" и "Есента на демона". Преди сегашния си успех, той направи силно впечатление и в сериала на БНТ "Мамник".

Към днешна дата се говори, че Калоян Трифонов най-накрая е открил хармония в личния си план. Негова актуална половинка е актрисата Екатерина Лазаревска, с която си партнират в "Мамник". Близки до обкръжението им споделят, че двамата изглеждат изключително щастливи, а изборът му отново потвърждава предпочитанията на актьора към артистични и талантливи дами, пише HotArena.bg