"Хем сме консервативни, хем сме много разтропани. Хем държим на традициите, хем ги нарушаваме масово".Така попфолк певциата Камелия сподели какво мисли за народопсихологията на българина в подкаста на Стефан Попов-Чефо:"Съседът ни е виновен, приятелят ни е гаден... Лицемерни много често, недоволни - масово, мрънкащи - основно. Но сме си ние и знаем, как да се забавляваме. Знаем и да страдаме. Знаем да мразим, знаем да завиждаме, знаем и да успяваме. Знаем и да подкрепим, съпричастни сме, когато има кауза"."Въобще сме многоцветни, многопластови", обобщи Камелия и заключи: "Най-хубавото е попфолка".