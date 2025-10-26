ЗАРЕЖДАНЕ...
Камелия открадна мъжа на Алекс Богданска
Доскоро Мартин Светломиров пееше само сръбски кавъри и не можеше да се похвали със собствен репертоар като истинските изпълнители. От днес това се променя, защото двамата с огън момичето на фолка пускат "Всички грехове".
Песента е типична за фолка с извивки, а в клипа към нея освен глас Камелия извива и кръшна фигура, щедро разголвайки деколтето си.
