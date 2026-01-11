Попфолк певицата Камелия реши да коментира осиновяването и сурогатното майчинство по време на откровено интервю. По време на участието си CoolT по bTV тя проговори и за натиска и нетактичните въпроси, които е трябвало да понася за това, че с Цветин нямат родни деца."Такива неща не се питат. Това е нетактично, ненужно и объркващо", заяви певицата. По думите ѝ никой няма право да изисква обяснение за толкова личен избор, защото:"Никой не знае дали тези хора искат деца, дали могат да имат деца и през какво преминават".Певицата призна и че през годините е чувала болезнени думи и зад гърба си:"Да ти казват, че си бездетна. Че защо той е с теб, защото си по-възрастна и не можеш да му родиш деца... Това боли. Може да те сринат, ако не си с правилния човек. Но нас това ни направи по-силни. Останахме двамата в тази битка и извървяхме пътя си до края."Тя се обяви и "за" сурогатното майчинство и необходимостта от закон в тази посока:"Бях лъгана, ограбена, губих време, пари и надежда. В България няма закон за сурогатството, а имаме демографска криза. Ще има повече българчета, щастливи семейства, доволни родители. Това не е противобожие – това е помощ. Не жена си продава детето. Това е помощ между хора. Живеем в ново време, със съвременни технологии – време е да си помогнем."Тя заяви, че по отношение на грижата на децата - Баян и Касия, вкъщи ѝ помагат две детегледачки от Филипините.Тя сподели, че е преминала през много борби през пътя на Ада. Тя се е примирила, че не може да стане майка дори чрез ин витро процедури.