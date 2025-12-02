Катето Евро: Дано те успеят
"Мартина Вачкова и аз остаряхме по площадите. Сега там са нашите деца. Дано те успеят!" - сподели Катето актрисата под видеото, в което звучи песента "Моят свят" на Кирил Маричков.
Стоитици харесвания и коментари веднага се появиха под видеото.
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
29.11
29.11
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
28.11
28.11
