Търпението на Катето Евро към безкомпромисния Цитиридис съвсем се изчерпа. Повод за това беше коментара му за изпълнението на акробатите Антон и Денис в девети епизод на "България търси талант" в неделя вечер.Двамата мъже изпълниха брилянтно съчетание от сложни фигури и поддръжки, с които накараха публиката да стане на крака."Беше интересно, но на тази сцена сме виждали и по-интересни неща", не пропусна да изкритикува Цитиридис. Този път Катето наистина се ядоса и отсече: "Не е вярно!", а след като комедиантът гласува за пореден път с "НЕ", Катето дректно го уволни от ролята му на журиращ в предаването."Довиждане, Николаос! Свободен си!", отвърна категорично актрисата, а останалите продължиха с гласуването си, сякаш нищо не се е случило. Малко по-рано Катето Евро и Галена създадоха забавна ситуация, впечатлени от мускулестите тела на акробатите.Антон от Бургас и Денис от Украйна се явиха на сцената голи до кръста и погледът на Катето Евро заблестя мигновено. Мигом актрисата заключи категорично – "От мен имате "ДА"!". Галена на остана по-назад и допълни – "И от мен имате "ДА"!". Мъжете отвърнаха на шегата, поклониха се, благодариха и се престориха, че си тръгват от сцената.Публиката се разсмя, а Катето Евро и Галена показаха още веднъж, че за времето, което са прекарали рамо до рамо в журито на "България търси талант", вече са един добре стикован колектив, който умее да създава забавни и хумористични ситуации, да оценява с разбиране и уважение всеки участник и да дава градивна критика, когато се налага.Изпълнението на Антон и Денис заслужи напълно оценките, които дамите дадоха предварително, макар и на шега. Към тях се присъедини и Вергов, който също се възхити от съчетанието, пише "Блиц".