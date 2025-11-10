Катето Евро уволни Цитиридис
Двамата мъже изпълниха брилянтно съчетание от сложни фигури и поддръжки, с които накараха публиката да стане на крака.
"Беше интересно, но на тази сцена сме виждали и по-интересни неща", не пропусна да изкритикува Цитиридис. Този път Катето наистина се ядоса и отсече: "Не е вярно!", а след като комедиантът гласува за пореден път с "НЕ", Катето дректно го уволни от ролята му на журиращ в предаването.
"Довиждане, Николаос! Свободен си!", отвърна категорично актрисата, а останалите продължиха с гласуването си, сякаш нищо не се е случило. Малко по-рано Катето Евро и Галена създадоха забавна ситуация, впечатлени от мускулестите тела на акробатите.
Антон от Бургас и Денис от Украйна се явиха на сцената голи до кръста и погледът на Катето Евро заблестя мигновено. Мигом актрисата заключи категорично – "От мен имате "ДА"!". Галена на остана по-назад и допълни – "И от мен имате "ДА"!". Мъжете отвърнаха на шегата, поклониха се, благодариха и се престориха, че си тръгват от сцената.
Публиката се разсмя, а Катето Евро и Галена показаха още веднъж, че за времето, което са прекарали рамо до рамо в журито на "България търси талант", вече са един добре стикован колектив, който умее да създава забавни и хумористични ситуации, да оценява с разбиране и уважение всеки участник и да дава градивна критика, когато се налага.
Изпълнението на Антон и Денис заслужи напълно оценките, които дамите дадоха предварително, макар и на шега. Към тях се присъедини и Вергов, който също се възхити от съчетанието
7 развенчани мита за шофирането
22:20 / 09.11.2025
Кои са най-често използваните лечебни растения при хипертония?
21:28 / 09.11.2025
RZ75
преди 2 ч. и 52 мин.
:-))))) Не зная кой точно, но някой голям е налъгал това момче, че става за водещ и комедиант. Действително, виждали сме много по-добри водещи и хумористи. Този тук е обикновен придворен шут, по-скоро нискокачествен палячо, който даже и в най-пропаднали български цирк няма да си намери работа.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.