Като футболно игрище: Даниел Бачорски показа огромното жилище, което строи в момента
Бачорски се похвалиха, че апартаментът е готов, макар и за това да са били нужни половин дузина години. Това не е толкова странно, предвид размерите.
Холът е огромен и зевзеци веднага го сравниха с футболен терен. Коридорът също е страшно дълъг, а за изграждането на стаите са влезли немалко метални профили и листове гипсокартон.
"Хубавите неща стават бавно са казали хората. 6 години по-късно ето, че дойде моментът да сбъднем голямата ни Мечта- Нашият Дом! Голям дом, пълен с детски смях. Много Любов, много работа ииии, разбира се, някой скандал! Неизбежно е", обобщиха Бачорски, но засега не пускат снимки от вече готовия интериор, пише "България Днес".
