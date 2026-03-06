Слави Трифонов в първите му години в София.
Снимка от онова време го показва млад студент в Консерваторията, с коса и дори брада-катинарче, застанал зад импровизирана масичка на "Витошка“, където продава мартеници, но началото се оказва трудно и финансо во, и житейски.
Това са най-бедните години на младежа от Плевен. По думите на хора, които го познават от онова време, Трифонов едва е свързвал двата края. През февруари и март изкарвал пари, като продавал мартеници по "Витошка" на импровизирана сергия. През останалото време се местел в подлеза на ЦУМ, където на малка масичка продавал модните по онова време дезодоранти "Импулс" и евтина козметика и през студените месеци често мръзнел.
По сломени на негови близки от онези времена животът му тогава бил повече от скромен. Живеел на квартира в "Овча купел“ с негов приятел, хранел се основно с евтини китайски полуготови спагети, които се заливат с гореща вода. Това било бързо и достъпно решение за студент без средства. Редял се по опашки за промоции и следял внимателно намаленията в магазините, за да спести всеки възможен лев.
Познати на Слави от онези години разказват, че трудно го разпознават в днешния му строг и самоуверен имидж, вечно сърдит и раздаващ акъл и наставления. Като млад бил по-скромен и дори притеснителен. Не търсел внимание на всяка цена.
В същото време обаче още тогава изпъквал с чувство за хумор. Докато продавал мартеници или козметика, постоянно разказвал вицове и заговарял клиентките. Някои от тях се връщали отново, привлечени не толкова от стоката, колкото от разговора.
Именно в края на 80-те той започва да се запознава с бъдещи свои колеги - хората, с които по-късно ще свърже професионалния си път и ще постави основите на "Ку-ку Бенд“. По това време обаче никой не е предполагал, че бедният студент от подлеза ще се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на българския телевизионен ефир, пише HotArena
